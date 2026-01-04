Liga Endesa
El Kosner Baskonia entierra las opciones de victoria del Andorra a base de triples (99-92)

Partido entre Baskonia y Andorra.
Baskonia vs. Andorra. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
EITB

El Kosner Baskonia ha ganado al Morabanc Andorra a base de triples, 17 de 38, y se ha repuesto de una remontada del rival, que ha acabado derrotado por 99-92 en el Buesa Arena.

