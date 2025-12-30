Liga Endesa
Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán

Kosner Baskoniak 100-103 hartu zuen mendean Rio Breogan taldea, Endesa Ligako jardunaldian.
Kosner Baskonia gana 100-103
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak 100-103 menderatu du Rio Breogan
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación. 

