Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación.
Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta
Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas.
El Kosner Baskonia renueva a Kobi Simmons hasta el final de la temporada
El entrenador del equipo vitoriano, Paolo Galbiati, ha celebrado el acuerdo: "Es un jugador importante en la cancha y en el vestuario".
Kosner Baskonia sigue con su maldición fuera de casa en Euroliga tras caer ante el Valencia (91-81)
El equipo de Galbiati ha realizado una mala primera parte y el conjunto valenciano se ha marchado en el marcador. Tras el descanso, el equipo alavés ha estado mejor, pero no ha sido suficiente para voltear el choque.
El Baskonia conquista al Unicaja sobre la bocina con un Markus Howard estelar (90-93)
El Baskonia ha remontado al Unicaja en un partido inmenso del escolta estadounidense Markus Howard, autor de 30 puntos y el triple ganador en la última jugada, para voltear 17 puntos en contra ante un equipo malagueño que ha comandado durante los tres primeros cuartos el choque hasta desinflarse en el último.
El Kosner Baskonia pierde en el último suspiro ante el Barça en un partido histórico con tres prórrogas (134-124)
Los vitorianos han completado una gran primera mitad, y lograron evitar la remontada del Barça en la segunda, mandando el choque a la prórroga tres veces.
El Kosner Baskonia viaja a Barcelona para buscar su primera victoria como visitante en la Euroliga
El conjunto de Paolo Galbiati se medirá a un Barça que ha ganado diez de los 11 partidos que han jugado desde la destitución de su anterior técnico Joan Peñarroya. Por su parte el equipo dirigido por Paolo Galbiati llega con confianza tras la victoria ante el Mónaco en el Buesa Arena.
El Kosner Baskonia sigue firme en el Buesa Arena, tras superar al Monaco 85-73
Los vitorianos vencieron al Mónaco, sellando su quinta victoria consecutiva en casa en Euroliga.
El Kosner Baskonia quiere seguir fuerte en el Buesa Arena, ante el Mónaco, este miércoles
En la decimosexta jornada de la Euroliga, el equipo vasco recibe al quinto clasificado del campeonato. El partido va a comenzar a las 20:30 horas.