Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)

VITORIA-GASTEIZ, 27/12/2025.- El jugador del Kosner Baskonia E. Omoruyi, y el jugador del San Pablo Burgos J. Rubio, durante el partido de la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto entre el Kosner Baskonia y el San Pablo Burgos, este sábado en el pabellónFernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.

