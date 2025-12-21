Liga Endesa
El Baskonia conquista al Unicaja sobre la bocina con un Markus Howard estelar (90-93)

MÁLAGA, 21/12/2025.- El ala-pivot finlandés de Unicaja, Emir Sulejmanovic (c), disputa el balón ante el pivot guineano de Baskonia, Mamadi Diakite, durante el encuentro de la fase regula de la Liga Endesa que disputan hoy domingo Unicaja y Baskonia en el pabellón Martín Carpena de Málaga. EFE / Jorge Zapata.
Unicaja vs Baskonia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
author image

EITB

Última actualización

El Baskonia ha remontado al Unicaja en un partido inmenso del escolta estadounidense Markus Howard, autor de 30 puntos y el triple ganador en la última jugada, para voltear 17 puntos en contra ante un equipo malagueño que ha comandado durante los tres primeros cuartos el choque hasta desinflarse en el último.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

