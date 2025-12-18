Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Kosner Baskoniak garaipena lortu zuen asteazken honetan AS Monakoren aurka (85-73), Euroligako Fase Erregularreko hamaseigarren jardunaldian. Bosgarren garaipena jarraian lortu du etxean Europako txapelketan, lehen hamar sailkatuen artean geratzeko ezinbesteko urratsa, alegia.
Timothé Luwawu-Cabarrot hegaleko frantziarra (19 puntu) eta Trent Forrest joko-antolatzaile estatubatuarra (17 puntu, 7 errebote eta 27ko balorazioa) nabarmendu ziren. Buesa Arenan jokatutako lehian, lehen laurdenean defentsa-lanetan aritu ziren batez ere bi taldeak. Paolo Galbiatiren gizonek Printzerriko taldea geldiaraztea lortu zuten, markagailuan aurrea hartuta (17-14). Gasteizko taldeak abantaila hori sendotu zuen bigarren laurdenean eta atsedenaldira 43-34 irabazten joan ziren.
Aldageletatik bueltan, 11-4ko partziala egin zuten baskoniarrek, indarberrituta, Markus Howard buru zutela (54-38). Dena den, Vassilis Spanoulisen taldeak partidari eustea erdietsi zuten, 12-0eko emaitzarekin erantzun baitzuten (54-50).
Azken laurdenean, Baskonia garaipenaren bidean jarri zen argi eta garbi, 7-0eko emaitzarekin. Monakok hirugarren laurdeneko erantzun bera eman zion arren, azken minutuetan, Arabako taldea izan zen nagusi.
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko lehen garaipena lortu nahi du etxetik kanpo, Europa mailako goreneko txapelketaren jardunaldi honetan.
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.
Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"
Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).
Kosner Baskoniak luzapenean galdu du Valentziaren aurka (89-91)
Kosner Baskoniak 89-91 galdu du Buesa Arenan Valentziaren aurka Endesa Ligako 9. jardunaldian. Lehen zati bikaina egin du, baina partida luzapeneraino joan da eta Valentziak irabazi du.
Hirugarren laurden onak garaipena eman dio Kosner Baskoniari Milanen aurka (88-78)
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko, 88-78.