Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta

Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.

Baskoniak irabazi egin dio Monacori, Euroligako partidan.

Kosner Baskoniak bost garaipen jarraian lortu ditu etxean Euroligan. Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak garaipena lortu zuen asteazken honetan AS Monakoren aurka (85-73), Euroligako Fase Erregularreko hamaseigarren jardunaldian. Bosgarren garaipena jarraian lortu du etxean Europako txapelketan, lehen hamar sailkatuen artean geratzeko ezinbesteko urratsa, alegia.

Timothé Luwawu-Cabarrot hegaleko frantziarra (19 puntu) eta Trent Forrest joko-antolatzaile estatubatuarra (17 puntu, 7 errebote eta 27ko balorazioa)  nabarmendu ziren. Buesa Arenan jokatutako lehian, lehen laurdenean defentsa-lanetan aritu ziren batez ere bi taldeak. Paolo Galbiatiren gizonek Printzerriko taldea geldiaraztea lortu zuten, markagailuan aurrea hartuta (17-14). Gasteizko taldeak abantaila hori sendotu zuen bigarren laurdenean eta atsedenaldira 43-34 irabazten joan ziren.

Aldageletatik bueltan, 11-4ko partziala egin zuten baskoniarrek, indarberrituta, Markus Howard buru zutela (54-38). Dena den, Vassilis Spanoulisen taldeak partidari eustea erdietsi zuten, 12-0eko emaitzarekin erantzun baitzuten (54-50).

Azken laurdenean, Baskonia garaipenaren bidean jarri zen argi eta garbi, 7-0eko emaitzarekin. Monakok hirugarren laurdeneko erantzun bera eman zion arren, azken minutuetan, Arabako taldea izan zen nagusi. 

