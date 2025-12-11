Euroliga
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)

Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.

MADRID, 11/12/2025.- El escolta del Baskonia Kobi Simmons (d) intenta superar al argentino Facundo Campazzo, del Real Madrid, durante el partido de la jornada 15 de la EuroLiga que Real Madrid y Baskonia disputan hoy jueves en el Movistar Arena, en Madrid. EFE/Juanjo Martín
Partidaren une bat Movistar Arenan. Argazkia: EFE

Kosner Baskoniak 94-87 galdu du gaur Real Madrilen aurka Euroligako 15. jardunaldian. Movistar Arena pabiloian, batez ere Timothe Luwawu-Cabarrotek gidatuta, gasteiztarrek Real Madrili eutsi diote ia partida osoan zehar.

Erritmo txikiagatik, norgehiagoka berdinduta egon da urruneko jaurtiketetan bi taldeek egindako hutsengatik. Atsedenalditik bueltan (42-39), Simmons izan da Baskoniaren erreferentea. Khalifa Diopek, ostera, batean asmatu eta hurrengoa hanka sartu du, eta bere entrenatzaileak jarraian hainbat aldaketa prestatu ditu.

Baina aldaketa horiek hutsarte bihurtu dira Gasteizko taldea 53-43 galtzen ari zelako, Hezonjak eta Campazzok hiruko saskiratu ondoren. Galbiati haserre zegoen bere aulkian, eta Hezonjak berriz ere hiruko bat sartu du hegaletik, Luwawu-Cabarroten falta batekin batera, Real Madrilen lana erraztu dute markagailuan ihes egiteko.

Erantzun bezala, Luwawu-Cabarroten bi hirukok eta Clement Frischen beste batek aldea murriztu dute (60-54) hirugarren laurdena bukatzeko 2:13ra. Hirugarren laurdeneko azken jabetzan, Maledoni falta egin diote, urrunetik saskiratze saiakera egitera zihoanean denbora agortzeko segundo bat baino gutxiago falta zenean, eta bere jaurtiketa libreek 71-60koa jarri dute markagailuan.

Hala ere, Howard azaldu da bi maisu jokaldirekin, hegaletik taulara sartuz eta hiruko bat saskiratuz, partida amaitzeko 7:10 falta zenean 76-71eko emaitza ezarriz. Bere saltsan, New Jerseyko eskoltak bi hiruko gehiago saskiratu eta markagailua irauli du (76-77). Baina begiak kliskatu eta Real Madrilek aldea hartu du berriro (82-77), Tavaresen tapoiak prozesu horretan lagunduta.

Denbora agortzeko 47.3 segundo falta zirenean Luwawu-Cabarrotek hiruko bat sartu arren, talde gasteiztarra ertzean ito egin da. Baskoniak sailkapenean gaizki kokatuta jarraitzen du 5-10eko balantzearekin.

Fitxa teknikoa:

Real Madril: Campazzo (16), Abalde (9), Hezonja (17), Okeke (-) eta Tavares (11) --hasierako bostekoa--; Lyles (7), Maledon (15), Feliz (8), Llull (-), Garuba (2) eta Deck (9).

Kosner Baskonia: Simmons (11), Howard (22), Radzevicius (-), Kurucs (8) eta Diop (4) --hasierako bostekoa--; Nowell (-), Spagnolo (8), Diakite (7), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (20) eta Forrest (4).

- Laurdenak: 24-23, 18-16, 29-21 eta 23-28.

- Epaileak: Pukl, Latisevs eta Trawicki. Real Madrilen Abalde egotzi dute faltengatik.

- Pabiloia: Movistar Arena, 8.141 ikusle.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

