El Kosner Baskonia sigue firme en el Buesa Arena, tras superar al Monaco 85-73
Los vitorianos vencieron al Mónaco, sellando su quinta victoria consecutiva en casa en Euroliga.
El Kosner Baskonia firmó este miércoles una victoria ante el AS Mónaco (85-73) en la decimosexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, firmando su quinto triunfo consecutivo en casa en la competición continental, clave para seguir con opciones de alcanzar el 'Top 10'.
El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, con 19 puntos, y el base estadounidense Trent Forrest, con 17 tantos y 7 rebotes para 27 de valoración, tiraron del equipo en momentos delicados. En el Buesa Arena, las defensas se impusieron claramente en un primer cuarto en el que los de Paolo Galbiati lograron frenar al conjunto del Principado, y les permitió llegar con ventaja al final del periodo (17-14). Los vitorianos afianzaron su renta en el segundo cuarto, por lo que se fueron al descanso ganando 43-34.
Tras el paso por vestuarios, un parcial de 11-4 hacía despegar al cuadro baskonista, con Markus Howard desatado (54-38), aunque los de Vassilis Spanoulis respondieron con un 12-0 que les mantenía en el partido (54-50).
En el último cuarto, Baskonia parecía liquidar la contienda, con Forrest como líder en ataque, con un 7-0 al que respondió de manera idéntica el Mónaco, aunque finalmente, en los últimos minutos, el equipo alavés ataba el triunfo.
