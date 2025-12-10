Lesioa
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik

Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.

Tadas Sedekerskis (Baskonia), Euroligako partida batean.
Tadas Sedekerskis. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tadas Sedekerskis Baskoniako jokalariari artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik, Felix Fernandez euskal klubeko kirol zuzendariak asteazkenean baieztatu duenez. Sedekerskisi ostegunean egingo diote artroskopia hori; aurreikuspena da baja epea “hilabete eta erdikoa edo bi hilabetekoa” izatea, baina Kosner Baskoniak espero du epe hori murriztu ahal izatea.

“Egoera behartu zuen, eta horrek ekarri du lesioa; azken hilabeteotan, txikiagotu egin du lesio horrek”, deitoratu du Fernandezek. Azken horrek, gainera, gehitu du nola saiatu diren sendatzea tratamendu kontserbatzaileen bidez egiten, baina ezin izan dute.

Hori dela eta, Kosner Baskonia merkatua ari da aztertzen: “Ez gaude geldirik, baina piboten merkatua ez da erraza. Luka Samanic irten zenetik gabiltza bila”,  zehaztu du Fernandezek.

Saskibaloia Euroliga Saski Baskonia

