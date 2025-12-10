Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.
Tadas Sedekerskis Baskoniako jokalariari artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik, Felix Fernandez euskal klubeko kirol zuzendariak asteazkenean baieztatu duenez. Sedekerskisi ostegunean egingo diote artroskopia hori; aurreikuspena da baja epea “hilabete eta erdikoa edo bi hilabetekoa” izatea, baina Kosner Baskoniak espero du epe hori murriztu ahal izatea.
“Egoera behartu zuen, eta horrek ekarri du lesioa; azken hilabeteotan, txikiagotu egin du lesio horrek”, deitoratu du Fernandezek. Azken horrek, gainera, gehitu du nola saiatu diren sendatzea tratamendu kontserbatzaileen bidez egiten, baina ezin izan dute.
Hori dela eta, Kosner Baskonia merkatua ari da aztertzen: “Ez gaude geldirik, baina piboten merkatua ez da erraza. Luka Samanic irten zenetik gabiltza bila”, zehaztu du Fernandezek.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko talde moduko lehen garaipena lortu nahi du, Europa mailako goreneko txapelketaren ekitaldi honetan.
Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"
Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).
Kosner Baskoniak luzapenean galdu du Valentziaren aurka (89-91)
Kosner Baskoniak 89-91 galdu du Buesa Arenan Valentziaren aurka Endesa Ligako 9. jardunaldian. Lehen zati bikaina egin du, baina partida luzapeneraino joan da eta Valentziak irabazi du.
Hirugarren laurden onak garaipena eman dio Kosner Baskoniari Milanen aurka (88-78)
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko, 88-78.
Hamidou Diallok ez du Baskonian jarraituko; Gytis Radzevicius lituaniarrak ordezkatuko du
30 urteko jokalari lituaniarra Rytas Vilnius taldetik dator. Azken urteotan, lan garrantzitsua egin du han.
Kosner Baskoniak galdu egin du Zalgirisen aurka, laugarren laurdenean gainbehera joan ostean
Etxeko taldeak partida irauli zuen azken zatian bikain jokatuta, eta Sylvain Francisco jokalari frantziarraren lan apartari esker.
Kosner Bakoniak Zalgirisen aurka bilatuko du, asteartean, Euroligako lehenengo garaipena bisitari moduan
Euskal taldea Kaunaseko partidara 12 partidetatik lau garaipen lortuta ailegatzen da; Zalgirisek, berriz, zazpi lortu ditu. Partida 19:00etan hasiko da.
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Bayerni irabazteko (95-73)
Gasteizko taldeak partidaren gidoia aldatu du lehen hamar minutuen ostean, eta agintean jarri da.