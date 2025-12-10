Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia en el tobillo derecho, y podría estar al menos un mes y medio de baja
El jugador del Kosner Baskonia pasará por quirófano este jueves, para recuperarse de la lesión que se produjo en el pasado Eurobasket, con la selección de Lituania.
El jugador del Kosner Baskonia Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia en el tobillo derecho, y podría estar al menos un mes y medio de baja, según ha confirmado Félix Fernández, el director deportivo del club vasco, este miércoles. Sedekerskis pasará por quirófano este jueves, para recuperarse de la lesión que se produjo en el pasado Eurobasket, con la selección de Lituania, y, si bien se estima que su tiempo de baja rondará “entre un mes y medio y dos meses”, en el Kosner Baskonia están convencidos de que se podrán acortar plazos.
“Forzó la situación, y eso ha derivado en una lesión que le ha minimizado en estos meses”, ha lamentado Fernández, que, además, ha añadido que han intentado recuperar la lesión con tratamientos conservadores, sin éxito.
Ante esta baja, el Kosner Baskonia analiza el mercado: "No estamos quietos, pero no es fácil el mercado de pívots. Estamos en esa búsqueda desde la salida de Luka Samanic”, ha apuntado Fernández.
