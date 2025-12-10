Euroliga
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila

Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko talde moduko lehen garaipena lortu nahi du, Europa mailako goreneko txapelketaren ekitaldi honetan.

Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia), partida batean.

Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia), partida batean. ; IRUDIA: EUROPA PRESS

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak, 2025-2026 denboraldiko Euroligaren hamabosgarren jardunaldian, kanpoko talde moduko lehen garaipena bilatuko du, Europa mailako goreneko txapelketan, Real Madrilen aurka. Partida 21:00etan hasiko da, eta Europako kantxa zailenetako batean jokatuko da, Movistar Arenan; bertan, Real Madrilek partida bakarra galdu du.

Endesa Ligan, urrian, Paolo Galbiatiren taldeak Sergio Scariolorena garaitu zuen, 105-100 emaitzarekin amaitu zuen partidan. Oraingoan, Baskonia igandean Valencia Basketen aurka izandako porrotaren ostean ailegatuko da partidara, baina honi konfiantzarekin aurre egiteko sentsazio onekin baita ere.

Hala ere, euskal taldeak jokalari guztiak eskuragarri izan gabe jarraituko du; Tadas Sedekerskis kapitainari artroskopia bat eginen diote, ostegun honetan, eta beraz 2026raino jokatu ezinik egonen da. Beste alde batetik, Trent Forrest pistara itzultzeko intentzioarekin bidaiatuko da, lesio baten ondorioz bi hilabetez taldetik at egon ondoren. Gytis Radzeviciusek Gasteizko taldean bost egun baino ez daramatza, baina bera ere izango da Madrilen.

Euroliga Saski Baskonia

