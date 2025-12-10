El Kosner Baskonia visita al Real Madrid, el jueves, en busca de su sexta victoria en la Euroliga

El Kosner Baskonia busca este jueves, en la decimoquinta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, su primer triunfo como visitante en esta edición de la máxima competición continental, ante el Real Madrid. El partido, que se disputa en una de las canchas, el Movistar Arena, más complicadas de Europa, donde los blancos solo han cedido en un encuentro, va a comenzar a las 21:00 horas.

En la Liga Endesa, en octubre, el equipo de Paolo Galbiati ganó al de Sergio Scariolo, en un gran partido, por 105-100. Ahora, el Baskonia llega al encuentro tras perder, el domingo, ante el Valencia Basket, en el último tiro del partido, pero con buenas sensaciones para afrontar el choque con confianza.

El equipo vasco, eso sí, seguirá sin poder con todos los jugadores disponibles; el capitán Tadas Sedekerskis se someterá, este jueves, a una artroscopia que le mantendrá apartado hasta 2026; en cambio, Trent Forrest viajará, con la intención de que regrese a pista, tras dos meses apartado por una lesión. Gytis Radzevicius, que apenas lleva cinco días en el equipo vitoriano, también estará en Madrid.