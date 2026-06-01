Mama Dembele no seguirá en Kutxabank Araski

Mama Dembele no formará parte de la plantilla de Kutxabank Araski la próxima temporada. La jugadora cierra así una etapa de un año en el conjunto alavés, donde ha sido “uno de los motores del equipo en la pista”. Además el club ha destacado que “su verticalidad ha sido clave en varias jornadas para conseguir el objetivo principal de seguir en Liga Femenina Endesa”.

Durante la temporada, Dembele ha disputado 27 partidos con la camiseta verde, registrando unos promedios de 6 puntos, 3,2 asistencias, 2,3 rebotes y 8,3 créditos de valoración en algo más de 21 minutos por encuentro. Desde la entidad vitoriana han querido reconocer públicamente su trabajo y compromiso durante el último año: "Desde Araski agradecemos a Mama su entrega y profesionalidad durante esta temporada y le deseamos la mejor de las suertes en su próximo reto. ¡Muchas gracias!".