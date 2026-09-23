Kutxabank Araski se lleva el primer partido de la Euskal Kopa

Kutxabank Araski ha ganado este miércoles por 60-71 al Inversus Gernika, en el primer partido de la Euskal Kopa disputado en el Polideportivo Antzizar de Beasain. De esta manera, el equipo alavés ha logrado su primera victoria en la liguilla.

Araski ha sido superior durante todo el partido. Desde los primeros minutos ha sacado ventaja en el marcador y las vizcaínas no han sido capaces de revertir la situación. El primer cuarto ha terminado 17-19, pero las alavesas han conseguido aumentar la ventaja antes de llegar al descanso (31-44). Tras el paso por vestuarios, el Kutxabank Araski ha mantenido el control del marcador y ha comenzado el último cuarto del partido con 15 puntos de renta, tras registrar un 43-58 al final del tercer cuarto. Inversus Gernika ha intentado acortar distancias, pero el partido ha terminado con un resultado de 60-71 favorable al Araski.

El segundo partido de la Euskal Kopa se disputará el viernes 25 de septiembre, a las 19:00 horas, con el duelo entre Kutxabank Araski y Mirai Euskotren. La tercera y última jornada se disputará el 27 de septiembre, a las 12:00 horas entre Mirai Euskotren e Inversus Gernika. Este último partido se podrá seguir en EITB.