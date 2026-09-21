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El Asisa Joventut, campeón de la Supercopa Endesa

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FOTODELDÍA GRAF1039. BADALONA (BARCELONA) (ESPAÑA), 20/09/2026.- jugadores del Joventut de Badalona celebran al ganar la final de la Supercopa Endesa, entre el Joventut de Badalona y el FC Barcelona, este domingo en el Pabellón Olímpico de Badalona (España). EFE/ Quique García
18:00 - 20:00
Los badaloneses vuelven a ganar un título 18 años después. EITB Media
Euskaraz irakurri: Asisa Joventut, Endesa Superkopako txapelduna
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El Asisa Joventut se proclamó campeón de la Supercopa Endesa después de vencer al Barça por 101-87. 

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