Chicago Bulls ficha al exjugador del Baskonia Tiago Splitter como nuevo entrenador
El equipo de la NBA Chicago Bulls ha fichado al exjugador del Baskonia Tiago Splitter como nuevo entrenador, según ha adelantado este lunes la cadena ESPN.
Splitter, de 41 años, entrenó a los Portland Trail Blazers, de manera interina, en la temporada 2025-2026, y consiguió que su equipo se clasificara para los play-offs.
El exjugador brasileño sustituye en el cargo, en Chicago Bulls, a Billy Donovan. El nuevo equipo de Tiago Splitter lleva cuatro temporadas sin conseguir clasificarse para los play-offs, y lograr ese objetivo será uno de los principales retos del expívot.
Como baloncestista, Splitter, además de en el Baskonia, jugó, ya en la NBA, en San Antonio Spurs, Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers.
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