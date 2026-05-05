Victor Wembanyama rompe el récord de más tapones en un único partido de play-offs tras realizar 12 tapones ante los Minnesota Timberwolves. Pese a esta histórica actuación del francés los San Antonio Spurs cayeron por 102-104 ante los Minnesota Timberwolves en el primer duelo de semifinales.

Pese a la derrota el pívot francés dejó una marca para la historia, batiendo el récord que compartían Mark Eaton, Hakeem Olajuwon y Andrew Bynum con diez tapones cada uno. Además Wemby anotó 11 puntos, repartió 5 asistencias y recogió 15 rebotes, firmando así un gran partido.

Los locales estuvieron a punto de lograr la victoria en los últimos instantes del encuentro, pero los Wolves lograron resistir para llevarse una sufrida victoria y así adelantarse en la serie. La estrella del equipo visitante fue Julius Randle que lideró a su equipo anotando 21 puntos.

Ahora los San Antonio Spurs deberán prepararse para poder igualar la serie el próximo miércoles, también como locales, en el Frost Bank Center. Mientras que los Minnesota Timberwolves buscarán repetir la hazaña para poner tierra de por medio en las semifinales.