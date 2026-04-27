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Las 10 mejores jugadas de la 28ª jornada de la Liga Endesa

Endesa Ligako jokaldi onena, 28. jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 28. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 28ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.

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