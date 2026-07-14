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Gernikako Grand Slama kiniela formatuan abiatuko da

Iragarkia
Gernika-Grand-Slam-presentacion
18:00 - 20:00
Gernikako Grand Slamaren aurkezpena. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Uztailaren 18tik abuztuaren 16ra jokatuko da. Finalerdietatik aurrera, partidak ohiko joko formatuan jokatuko dira. Jardunaldi guztiak larunbat gauez jokatuko dira, 21:00etan, San Roke eguneko finala izan ezik, igandean izango baita, 18:00etan.

Pilota Zesta-punta Gernika Jai Alai Xabier Barandika Eñaut Urreisti Mikel Mancisidor Aritz Erkiaga Thibault Basque Unai Lekerika Jon Zabala Ekaitz Mendizabal Goixerri Jean Olharan Ion Ibarluzea Alex Goitia Ludovic Laduche Jai Alai League

Zure interesekoa izan daiteke

MARKINA GRAND SLAMEKO 2. FINALERDIAK
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lur-Alize eta Txanika-Salegi, Markina-Xemeingo finaletara

Txanikak eta Salegik ezustekoa eman eta Markina-Xemeingo Grand Slameko finalerako txartela eskuratu dute. Kitarako jokoan gailendu zaizkie Urreisti eta Gorkari. Lehen jokoan 15-12 nagusi; bigarrenean 14-15 galdu eta azkenekoan 5-3. Lurrek eta Alizek ere hirugarren seta behar izan dute Helena eta Maiari irabazteko. Lehen seta 15-14 galdu dute, bigarrena 15-14 irabazi eta azkenekoan, 5-1 jaun eta jabe izan dira.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elaia-Arai eta Erkiaga-Atain bikoteak Markinako Grand Slameko finalera sailkatu dira

Markinako Grand Slameko finalerdietan, Erkiagak eta Atainek kitarakoan hartu dituzte mendean Goitia eta Basque. 15-12, 14-15 eta 5-3 nagusitu dira. Finala, Urreisti-Gorka edo Txanika-Salegi bikotearen aurka jokatuko dute. Emakumezkoetan, berriz, Elaiak eta Araik, Erika eta Frida menderatu dituzte bi setetan. 15-11 eta 15-12 nagusitu dira. Lur-Alize edo Helena-Maia bikotea izango dute aurkari finalean.

GOITIA-BASQUE eta TXANIKA-SALEGI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Goitia-Basque eta Txanika-Salegi, finalerdietara

Grand Slam-Jai Alai Leagueko hirugarren jardunaldian, Txanikak eta Salegik bi set behar izan dituzte Urreisti eta Gorka mendean hartzeko (8-15 eta 14-15). Goitia eta Basque ere bi setetan nagusitu zaizkie Javierri eta Zabalari (15-9 eta 15-9). Bigarren eta azken setean, markagailuan 2-1ekoa zegoela, Goitiak min hartu du ezker orkatilan, eta ordutik Basquek hartu du bikotearen jokoaren ardura. Hala ere, mina gorabehera, Goitiak tanto ikusgarri batekin itxi du partida, bigarren seta irabazita garaipena eskuratuz.

Markina-Xemein-Jai-Alai-Grand-Slam-presentacion
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da

Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.

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