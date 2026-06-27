Goitia-Basque eta Txanika-Salegi, finalerdietara
Grand Slam-Jai Alai Leagueko hirugarren jardunaldian, Txanikak eta Salegik bi set behar izan dituzte Urreisti eta Gorka mendean hartzeko (8-15 eta 14-15). Goitia eta Basque ere bi setetan nagusitu zaizkie Javierri eta Zabalari (15-9 eta 15-9). Bigarren eta azken setean, markagailuan 2-1ekoa zegoela, Goitiak min hartu du ezker orkatilan, eta ordutik Basquek hartu du bikotearen jokoaren ardura. Hala ere, mina gorabehera, Goitiak tanto ikusgarri batekin itxi du partida, bigarren seta irabazita garaipena eskuratuz.
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Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela Mungian, final zirraragarrian Erkiaga eta Gorka garaituta
Goixerrik Jai Alai Leaguen irabazten duen aurreneko txapela da. Lehen jokoan markagailuan agindu dute irabazleek, baina azken txanpan asko estutu dituzte Erkiagak eta Gorkak (13-15). Bigarren jokoan, galtzaileak izan dira aurretik, baina azkenean azken tantoak erabaki du (14-15).
Maite eta Maia, Mungia Master Serieseko txapeldunak, finalean Elaia eta Oaia bi jokotan jipoituta
Maite Ortiz de Mendibil arabarra eta Maia Goikoetxea bizkaitarra aise nagusitu dira bi jokotan (5-15 eta 5-15), eta txapela bereganatu dute. Elaia Gojenola aurrelari berriatuarrak eta Oaia Otaño atzelari mutrikuarrak ez dute inolako aukerarik izan.
EITBk zesta-puntarekin duen konpromisoa indartu du
Akordio historikoa sinatu eta aurkeztu da, ostegunean, EITBk Bilbon duen egoitzan. Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia, Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko txapelketa nagusietako antolatzaileak eta puntistak izan dira bertan. Gainera, gizonezkoetan, Challenger izeneko zirkuitua hasiko da, larunbatean.
Berritasunekin datorren Summer League zirkuitua aurkeztu dute Donibane Lohizunen
Udako denboraldia uztailaren 2an hasiko da Donibane Lohizuneko (Lapurdi) pilotalekuan, eta irailaren 4an amaituko da, Pauen. Biarritzek ere hartuko du txapelketaren zati bat. Lau pilotari onenek beste txapelketa bat jokatuko dute AEBn, oraindik zehazteke dagoen formatoarekin.
Barandikak galdu egin du berragerpenean, Mungiako Master Series txapelketan, lesio luzea atzean utzita
Ukondoan izandako lesio larriaren ondorioz ia 5 hilabete kantxetatik kanpo eman ostean, Gernikako aurrelariak berriro jokatu du ostiral arratsaldean. Berragerpena Mungian egin du, Zabalarekin batera, Goixerri eta Lekerikaren aurka, eta bi jokotan galdu dute: 9-15 eta 14-15.
Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da
Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa, ekainaren 11tik 25era
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa aurkeztu dute astelehen honetan. Jai Alai Ligako lehia bat jasoko du lehen aldiz Mungiak. Ekainaren 11tik 25era jokatuko da, ostegunero.
Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean
Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.
Urreisti, Buruz Buruko txapeldun
Eñaut Urreisti zesta-puntako 2026ko buruz buruko txapeldun bihurtu da, Berriatuan jokatutako finalean Ludovic Laduche 6-12 eta 8-12 garaituta. Partida gogorra jokatu dute biek, eta azkenean bi setetan erabaki da irabazlea.