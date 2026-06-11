Jai Alai League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Barandika porrotarekin berragertu da Mungiako Master Series txapelketan, lesio luzea atzean utzita

Barandika-Master-Mungia
18:00 - 20:00

Barandika, Mungiako Master Series txapelketan. Irudia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ukondoan izandako lesio larriaren ondorioz ia bost hilabete kantxetatik kanpo eman ostean, Gernikako aurrelariak berriro jokatu du gaur arratsaldean. Mungian berragertu da, Zabalarekin batera, Goixerri eta Lekerikaren aurka. Barandikak eta Zabalak bi jokotan galdu dute (9-15 eta 14-15).

Jai Alai League Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Markina-Xemein-Jai-Alai-Grand-Slam-presentacion
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da

Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.

Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X