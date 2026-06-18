Akordio historikoa
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EITBk zesta-puntarekin duen konpromisoa indartu du

Iragarkia
Ona zesta punta akordioa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Akordio historikoa sinatu eta aurkeztu da, ostegunean, EITBk Bilbon duen egoitzan. Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia, Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko txapelketa nagusietako antolatzaileak eta puntistak izan dira bertan. Gainera, gizonezkoetan, Challenger izeneko zirkuitua hasiko da, larunbatean. 

Pilota Zesta-punta Xabier Barandika Unai Lekerika Eñaut Urreisti Jon Zabala Aritz Erkiaga Ion Ibarluzea Jean Olharan Julen del Río Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Ludovic Laduche Thibault Basque Alex Goitia Gernika Jai Alai Thomas Urrutia Eusko Label Winter Series Euskotren Winter Series Ekaitz Mendizabal Goixerri Biscayne Cup Iron Cup Jai Alai League

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Markina-Xemein-Jai-Alai-Grand-Slam-presentacion
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da

Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.

Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.

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