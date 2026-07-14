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El Grand Slam de Gernika arrancará en formato quiniela

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18:00 - 20:00
Presentación del Grand Slam de Gernika. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gernikako Grand Slamaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

Se disputará del 18 de julio al 16 de agosto. A partir de las semifinales, los partidos se jugarán en el formato de set habitual. Todas las jornadas se disputarán el sábado por la noche, a las 21:00 horas, excepto la final del día de San Roque, que será el domingo a las 18:00 horas.

Pelota Cesta punta Gernika Jai Alai Xabier Barandika Eñaut Urreisti Mikel Mancisidor Aritz Erkiaga Thibault Basque Unai Lekerika Jon Zabala Ekaitz Mendizabal Goixerri Jean Olharan Ion Ibarluzea Alex Goitia Ludovic Laduche Jai Alai League

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