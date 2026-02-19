Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Johan eta Gorka Sorozabalek Ludovic Laduche eta Thibault Basque menderatu dituzte, bi jokotan, 15-7 eta 15-7, eta Aritz Erkiagak eta Imanol Lopezek Alex Goitia eta Unai Lekerika hartu dituzte mendean, bi jokotan ere, 15-13 eta 15-11, 2026ko Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, osteguneko goizaldean, Euskal Herriko ordua kontuan izanik. Horrenbestez, Johan eta Gorka txapelketako finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek gertu dute sailkatzea; hain zuzen, Zulaikaren eta Ubillaren aurka joko bat egingo balute, eskuratuko lukete txartela.
Hala, bigarren jardunaldiko lehenengo partidan, Johanek eta Gorkak argi menderatu dituzte Goitia eta Lekerika. Bi puntista berriztarrek maila bikaina eman dute, bereziki Johanek; aurrelariak erremate ederrak egin ditu. Johanek eta Gorkak, beraz, matematikoki ziurtatu dute ostiraleko finalerdietan izango direla.
Bigarren neurketan, Erkiaga eta Lopez irten dira garaile, eta oso hurbil dute finalaurrekoetarako sailkatzea. Daniako pilotalekuan bildu diren zaleek Erkiagak eta Goitiak aurreko koadroetan izan duten lehiaz gozatu dute. Garaipen hori eskuratuta, Erkiagak eta Lopezek joko bat egin behar dute Zulaika-Ubilla bikotearen aurka, txapelketan jarraitzeko.
Ostegunean, Euskal Herrian ostiraleko goizaldean, Johanek eta Gorkak Urreistiren eta Ibarluzearen aurka jokatuko dute, eta, arestian esan bezala, Erkiaga-Lopez eta Zulaika-Ubilla arituko dira nor baino nor gehiago.
Zure interesekoa izan daiteke
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.
AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Biscayne Cuparen bigarren edizioa hasiko da gaur, Dania hirian. Bi partidekin hasiko da torneoa: Goitia-Lekerik vs Zulaika-Ubilla eta Laduche-Basque vs Urreisti-Ibarluzea.
Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua
Zesta-puntari profesionaltasun handiagoa emateko, “Pole Performance” proiektua aurkeztu dute Donibane Lohizunen. Ekimena goi-mailako entrenamenduetan oinarritzen da, eta puntistei arlo fisikoan, teknikoan, taktikoan eta mentalean prestakuntza eskaintzea du helburu.
Ihart eta Arai Berriatuko Master Serieseko finalean dira, Erika eta Alize mendean hartuta
Jai Alai Ligako lehen neurketan, Ihartek eta Araiek Erika eta Alize garaitu dituzte (11-15 eta 8-15), eta Berriatuko Master Serieseko finalerako sailkatu dira. Datorren ostiralean jokatuko da bigarren finalerdia: Lur eta Maia Elaiaren eta Eneritzen aurka arituko dira.
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira
Barandikak eta Lekerikak Pauko Gabonetako Torneoko finala jokatuko dute ostiral honetan, atzoko finalerdian Urreisti eta Portet bi setetan (15-12 eta 15-10) garaitu ondoren. Finalean Olharan eta Minvielle izango dituzte aurkari, eta omenaldi kutsua izango du, Biarnoko Saliesekoaren azken partida izango baita.
Atain Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da
Gorka Mugartegi "Atain" atzelaria, Eraman! enpresak "afizionatu mailako nabarmenena" bezala definitzen duena, Daniako (Estatu Batuak) denboraldia amaitzean puntista onenen aurka lehiatuko da, otsailaren amaieran.