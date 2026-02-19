Biscayne Cup
Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari

Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari. 

Imanol Lopez eta Aritz Erkiaga Biscayne Cup
Lopezek eta Erkiagak oso gertu dituzte finalerdiak. Argazkia: Eraman!
J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Johan eta Gorka Sorozabalek Ludovic Laduche eta Thibault Basque menderatu dituzte, bi jokotan, 15-7 eta 15-7, eta Aritz Erkiagak eta Imanol Lopezek Alex Goitia eta Unai Lekerika hartu dituzte mendean, bi jokotan ere, 15-13 eta 15-11, 2026ko Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, osteguneko goizaldean, Euskal Herriko ordua kontuan izanik. Horrenbestez, Johan eta Gorka txapelketako finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek gertu dute sailkatzea; hain zuzen, Zulaikaren eta Ubillaren aurka joko bat egingo balute, eskuratuko lukete txartela.  

Hala, bigarren jardunaldiko lehenengo partidan, Johanek eta Gorkak argi menderatu dituzte Goitia eta Lekerika. Bi puntista berriztarrek maila bikaina eman dute, bereziki Johanek; aurrelariak erremate ederrak egin ditu. Johanek eta Gorkak, beraz, matematikoki ziurtatu dute ostiraleko finalerdietan izango direla.

Bigarren neurketan, Erkiaga eta Lopez irten dira garaile, eta oso hurbil dute finalaurrekoetarako sailkatzea. Daniako pilotalekuan bildu diren zaleek Erkiagak eta Goitiak aurreko koadroetan izan duten lehiaz gozatu dute. Garaipen hori eskuratuta, Erkiagak eta Lopezek joko bat egin behar dute Zulaika-Ubilla bikotearen aurka, txapelketan jarraitzeko.

Ostegunean, Euskal Herrian ostiraleko goizaldean, Johanek eta Gorkak Urreistiren eta Ibarluzearen aurka jokatuko dute, eta, arestian esan bezala, Erkiaga-Lopez eta Zulaika-Ubilla arituko dira nor baino nor gehiago. 

