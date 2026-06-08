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Mungia Master Series zesta-punta txapelketa, ekainaren 11tik 25era

Mungia Master Series
18:00 - 20:00
Mungia Master Series txapelketaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mungia Master Series zesta-punta txapelketa aurkeztu dute astelehen honetan. Jai Alai Ligako lehia bat jasoko du lehen aldiz Mungiak. Ekainaren 11tik 25era jokatuko da, ostegunero. Partidak EITB Median izango dira ikusgai. 

Zesta-punta Jai Alai League

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Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.

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