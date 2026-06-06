Txanika-Argoitiak eta Bixente-Oyhenardek neurtuko dituzte indarrak Donostiako Grand Slameko finalean
Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen setean 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi, eta berdinketa hautsi dute azken setean, 5-3. Bigarrenean, Bixente eta Oihenardek ere hiru set behar izan dituzte Urrutia eta Ekiren aurka. 10-15, 15-10 eta 5-2 izan da azken emaitza. Beraz, Gran Slameko finala zehaztuta dago.
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Urreisti, Buruz Buruko txapeldun
Eñaut Urreisti zesta-puntako 2026ko buruz buruko txapeldun bihurtu da, Berriatuan jokatutako finalean Ludovic Laduche 6-12 eta 8-12 garaituta. Partida gogorra jokatu dute biek, eta azkenean bi setetan erabaki da irabazlea.
Eñaut Urreisti eta Thibault Basque, All Starreko txapeldunak Donibane Lohizunen
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Urreistik eta Basquek 34 puntu bildu dituzte; Tambourindeguyk eta Oyhenardek, 24; Bixentek eta Atainek, 12, eta Erkiagak eta Gorkak, 11.
Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal nagusitu dira Donibane Lohizuneko All Starren
Kiniela formatoan jokatutako finalean, Erikak eta Maialenek 43 puntu bildu dituzte 45 minutuan; Helenak eta Oaiak, 20; Papek eta Lizardik, 14, eta Laugiek eta Mercadiek, 11.
Ezusteko finala: Urreisti eta Laduche, Banakako txapelaren bila
Eñaut Urreistik eta Ludovic Laduchek larunbatean, maiatzaren 2an, jokatuko dute Banakako Txapelketako finala Berriatuan, Aritz Erkiaga txapelduna eta Johan Sorozabal faboritoa hurrenez hurren kanporatu ondoren.
Bixente-Atain eta Erkiaga-Gorka, eta Pape-Lizardi eta Laugie-Mercadie, Donibane Lohizuneko All Starreko finalera
Astearteko kinieletan, bikote onenak izan ziren, eta, horrenbestez, finaletarako txartelak eskuratu dituzte; horiek datorren asteartean jokatuko dituzte, hilaren 28an.
Erkiagak kostata lortu du Banakako Txapelketan aurrera egitea
Aritz Erkiagak mendean hartu zuen Julen Basterra “Txanika” Berriatuako Mendibarrenen jokatutako Zesta-Puntako Banakako Txapelketa nagusian. Partidan bizi eta gogorra izan arren, hiru jokotan lortu zuen garaipena (6-12, 12-6 eta 5-3). Bestalde, Johanek Liboisi irabazi zion bi jokotan 12-8 eta 12-10 eginda.
Mariatxi talde batek, Imanol Lopezi, haren agurrean: “Erregea izaten jarraitzen dut”
Aitzuri pilotalekuan, Zumaian, Imanol Lopezek, zesta-punta profesionala utzita, eguneko protagonista nagusiak oparia jaso du: mariatxi talde batek El rey kanta eskaini dio, eta berak ere abestu du, osorik.
Imanol Lopez, hunkituta, bere agurrean: “Jarrai dezala kirol polit honen olatuak, merezi du eta"
Zumaiako atzelaria eskerturik agertu da: "Eskerrak guztiei, bihotzez, une honengatik, batez ere nire familiari". "Kirol honetan hainbeste urtez aritzea, niretzat, harro egoteko modukoa da", gaineratu du agurreko hitzaldian.
Imanol Lopez: “Poza sentitzen dut, asko disfrutatu dut, oso pozik nago”
Imanol Lopezek 2026ko Zumaia Jai Alai Master Seriesen esan dio agur pilota munduko haren ibilbide profesionalari, Aitzuri pilotalekuan, herriko jaietan, eta, gainera, azken txapela bat janztea lortu du; izan ere, Aritz Erkiagarekin batera, Jean Olharan eta Unai Lekerika aurkari, garaipena eskuratu du.