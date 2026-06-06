Zesta-punta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Txanika-Argoitiak eta Bixente-Oyhenardek neurtuko dituzte indarrak Donostiako Grand Slameko finalean

Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
Bi bikote finalistak. Muntaia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen setean 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi, eta berdinketa hautsi dute azken setean, 5-3. Bigarrenean, Bixente eta Oihenardek ere hiru set behar izan dituzte Urrutia eta Ekiren aurka. 10-15, 15-10 eta 5-2 izan da azken emaitza. Beraz, Gran Slameko finala zehaztuta dago.

Jai Alai League Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X