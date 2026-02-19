Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika

Johan y Gorka Sorozabal han ganado a Ludovic Laduche y Thibault Basque, en dos sets, por 15-7 y 15-7, y Aritz Erkiaga e Imanol López han derrotado a Alex Goitia y Unai Lekerika, también en dos sets, por 15-13 y 15-11, en la segunda jornada de la Biscayne Cup de 2026, en la madrugada de este jueves, hora de Euskal Herria. De esta manera, Johan y Gorka ya están en las semifinales del campeonato, mientras que Erkiaga y López conseguirán clasificarse si se anotan un set en su partido ante Zulaika y Ubilla.

Así, en el primer partido de la segunda jornada, Johan y Gorka han superado con claridad a Goitia y Lekerika. Los dos puntistas de Biarritz han ofrecido un excelente nivel, y se ha distinguido, de manera especial, Johan, que ha firmado espectaculares remates. Johan y Gorka, de esta forma, se han asegurado matemáticamente ser una de las parejas que va a estar en las semifinales del viernes.

En el segundo encuentro, Erkiaga y López han obtenido un triunfo que les deja muy cerca de esas semifinales. Las y los espectadores del frontón de Dania han disfrutado con la pugna entre Erkiaga y Goitia, en los cuadros delanteros. Con esta victoria, si Erkiaga y López suman un set en su partido ante Zulaika y Ubilla, seguirán en competición.

Este jueves, en la madrugada del viernes según la hora de Euskal Herria, Johan y Gorka jugarán ante Urreisti e Ibarluzea, y Erkiaga y López, como ha quedado dicho, se enfrentarán a Zulaika y Ubilla.