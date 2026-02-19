Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka Sorozabal han ganado a Ludovic Laduche y Thibault Basque, en dos sets, por 15-7 y 15-7, y Aritz Erkiaga e Imanol López han derrotado a Alex Goitia y Unai Lekerika, también en dos sets, por 15-13 y 15-11, en la segunda jornada de la Biscayne Cup de 2026, en la madrugada de este jueves, hora de Euskal Herria. De esta manera, Johan y Gorka ya están en las semifinales del campeonato, mientras que Erkiaga y López conseguirán clasificarse si se anotan un set en su partido ante Zulaika y Ubilla.
Así, en el primer partido de la segunda jornada, Johan y Gorka han superado con claridad a Goitia y Lekerika. Los dos puntistas de Biarritz han ofrecido un excelente nivel, y se ha distinguido, de manera especial, Johan, que ha firmado espectaculares remates. Johan y Gorka, de esta forma, se han asegurado matemáticamente ser una de las parejas que va a estar en las semifinales del viernes.
En el segundo encuentro, Erkiaga y López han obtenido un triunfo que les deja muy cerca de esas semifinales. Las y los espectadores del frontón de Dania han disfrutado con la pugna entre Erkiaga y Goitia, en los cuadros delanteros. Con esta victoria, si Erkiaga y López suman un set en su partido ante Zulaika y Ubilla, seguirán en competición.
Este jueves, en la madrugada del viernes según la hora de Euskal Herria, Johan y Gorka jugarán ante Urreisti e Ibarluzea, y Erkiaga y López, como ha quedado dicho, se enfrentarán a Zulaika y Ubilla.
Te puede interesar
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.
Aficionados de EE. UU. acogen con agrado la oportunidad que les brinda la Biscayne Cup de disfrutar de la cesta punta
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla compiten estos días en la segunda edición de la Biscayne Cup, en el Grand Slam de Florida (EE. UU).
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.
Un nuevo paso hacia la profesionalización de la cesta punta: el proyecto "Pole Performance"
El proyecto "Pole Performance" presentado en Donibane Lohizune pretende dar un mayor grado de profesionalización a la cesta punta. Se basa en entrenamientos de alto nivel y tiene como finalidad ofrecer a los puntistas una formación integral en los ámbitos físico, técnico, táctico y mental.
Ihart y Arai logran el pase a la final del Master Series de Berriatua tras vencer a Erika y Alize
En el primer partido de la Liga Jai Alai, Ihart y Arai han derrotado a Erika y Alize por 11-15 y 8-15, y han logrado así el billete para jugar la final del Master Series de Berriatua. El próximo viernes se disputará la segunda semifinal: Lur y Maia se enfrentarán a Elaia y Eneritz.
Presentan en Berriatua la segunda edición de la Liga Jai Alai femenina
Al igual que el año pasado el campeonato comenzará en Berriatua, y participarán más mujeres, según han explicado en la presentación de hoy.
Barandika y Lekerika se clasifican para la final del Torneo de Navidad de Pau
Barandika y Lekerika se enfrentarán este viernes en la final del Torneo de Navidad de Pau tras derrotar en la semifinal de ayer a Urreisti y Portet en dos sets (15-12 y 15-10), en una final en la que se medirán a Olharan y Minvielle y que tendrá tintes de homenaje, ya que será el último partido del de las Salies de Biarno.
Atain comenzará a jugar torneos oficiales de la Jai Alai League
El zaguero Gorka Mugartegi “Atain”, a quien la empresa Eraman! define como “el más destacado del campo aficionado”, pasará a enfrentarse a los mejores puntistas al finalizar la temporada de Dania (Estados Unidos), a finales de febrero.