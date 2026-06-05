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Goitia y Gorka se llevan las txapelas de la Iron Cup

Iron cup Goitia-Gorka
18:00 - 20:00
Podio de la Iron Cup. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Goitiak eta Gorkak eraman dituzte Iron Cupeko txapelak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alex Goitia y Gorka Sorozabal se han impuesto en la final de la Iron Cup 2026 al derrotar a Eñaut Urreisti y Thibault Basque en dos sets (15-10 y 15-10). En el primer set han tenido que darle la vuelta al marcador, pero en el segundo sus rivales han bajado el nivel y la pareja naranja se ha llevado con holgura la victoria y la txapela.

Gorka Sorozabal Iron Cup Pelota Cesta punta Alex Goitia

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