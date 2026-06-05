Goitia y Gorka se llevan las txapelas de la Iron Cup

Alex Goitia y Gorka Sorozabal se han impuesto en la final de la Iron Cup 2026 al derrotar a Eñaut Urreisti y Thibault Basque en dos sets (15-10 y 15-10). En el primer set han tenido que darle la vuelta al marcador, pero en el segundo sus rivales han bajado el nivel y la pareja naranja se ha llevado con holgura la victoria y la txapela.