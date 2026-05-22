Ihart y Arai, primeras finalistas de la Iron Cup

Ihart Arakistain y Arai Lejardi se han clasificado para la final de la Iron Cup, venciendo en semifinales a Lur y Oaia en dos sets (9-15 y 10-15). Los tantos de los inicios de set se les han atragantado, pero en general han llevado las riendas del partido. La semana que viene conocerán a sus rivales.