Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal
Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras
Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
La pareja vencedora se ha impuesto por 15-6, 8-15 y 3-5 en la primera semifinal del campeonato disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. En el Ezkurdi Master Series, Erkiaga y Atain se han clasificado para la final.
Ihart-Maia y Erika-Frida logran el billete para semifinales
Las primeras se han impuesto en tres sets a Maite y Oaia, y se verán las caras en semifinales con Helena y Arai el 16 de marzo. En el segundo partido, Erika y Frida han apeado del torneo a Lur y Maialen tras ganar en dos sets. Se enfrentarán a Elaia-Eneritz el próximo lunes.
Habrá eliminatoria de cuartos de final en la cuarta edición del Euskotren Winter Series
Además, este año competirán seis parejas, cuando en ediciones anteriores han sido cuatro. El campeonato se disputará en cuatro lunes consecutivos, comenzando el 2 de marzo y finalizando el 23.
Seis parejas buscarán las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, del 2 al 23 de marzo
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai son las parejas que van a participar en la cuarta edición del campeonato, que tendrá lugar en Durango. En paralelo, en el Ezkurdi Jai Alai Master Series, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.
Helena y Arai lucen con orgullo sus txapelas del Euskotren Winter Series
La delantera de Durango y la zaguera de Markina-Xemein han estado con EITB, en el Ezkurdi, donde se hicieron con el título, horas después de adjudicarse el triunfo en el Euskotren Winter Series de 2025. Nos han contado cómo vivieron la final, y qué sienten ahora, ya como campeonas.
Helena y Arai, campeonas del Euskotren Winter Series de 2025
La delantera de Durango y la zaguera de Markina-Xemein han conseguido calarse las txapelas al ganar en la final, en dos sets, a Elaia Gogenola y a Oaia Otaño, por 15-8 y 15-4. En el Banakako Series, Aritz Erkiaga ha logrado el título, ante Johan Sorozabal.
¡Gran tanto de Helena Barrenetxea!
La durangarra ha ganado la final del Euskotren Women Winter Series junto con Arai Lejardi. Ambas han superado con total autoridad a Elaia Gogenola y Oaia Otaño en dos sets.
Helena y Arai: ''Ellas han estado nerviosas y hemos ganado los dos sets con bastante facilidad''
(Original en euskera). Helena Barrenetxea y Arai Lejardi son las campeonas del Euskotren Women Winter Series tras vencer en la final a Elaia Gogenola y Oaia Otaño en dos sets.