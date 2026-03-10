EUSKOTREN WINTER SERIES
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal

18:00 - 20:00
Erika Mugartegi y Elaia Gogenola. Imagen: ERAMAN!
EITB

Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.

