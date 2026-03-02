EUSKOTREN WINTER SERIES

Ihart-Maia eta Erika-Frida bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute

Lehenengoek hiru jokotan hartu dituzten mendean Maite eta Oaia, eta Helena-Arai bikotea izango dute aurkari finalerdietan, martxoaren 16an. Bigarren partidan, Erikak eta Fridak Lur-Maialen bikotea kanporatu dute bi jokotan irabazita. Elaia eta Eneritz izango dituzte aurkari datorren astelehenean.

Euskotren Winter Series txapelketa hasi da gaur arratsaldean Durangoko (Bizkaia) Ezkurdi pilotalekuan, final-laurdenetako kanporaketekin.

Ihart-Maia eta Erika-Frida bikoteak finalerdietarako sailkatu dira. Lehenengoek hiru jokotan gainditu dituzte Maite eta Oaia (15-13, 13-15 eta 5-4), eta Helena eta Arai izango dituzte aurkari finalerdietan, martxoaren 16an.

Bigarren norgehiagokan, Erikak eta Fridak zailtasun gutxiago izan dituzte Lur-Maialen bikotea txapelketatik at uzteko, bi jokotan (15-14 eta 15-10) irabazi baitute. Martxoaren 23ko final handira sailkatzeko lehian Elaia-Eneritz izango dira euren aurkariak datorren astelehenean.

