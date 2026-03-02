Euskotren Winter Series
Ihart-Maia y Erika-Frida logran el billete para semifinales

Las primeras se han impuesto en tres sets a Maite y Oaia, y se verán las caras en semifinales con Helena y Arai el 16 de marzo. En el segundo partido, Erika y Frida han apeado del torneo a Lur y Maialen tras ganar en dos sets. Se enfrentarán a Elaia-Eneritz el próximo lunes.
Euskotren-Winter-Series-final-laurdenak
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Ihart-Maiak eta Erika-Fridak Euskotren Winter Series 2026 txapelketako finalerdietarako txartela lortu dute
EITB

EITB

Última actualización

El Euskotren Women Winter Series ha arrancado esta tarde en el frontón Ezkurdi de Durango (Bizkaia) con la disputa de las eliminatorias de cuartos de final.

Las parejas Ihart-Maia y Erika-Frida se han clasificado para las semifinales. Las primeras se han impuesto en tres sets a Maite y Oaia (15-13, 13-15 y 5-4) y se verán las caras en semifinales con Helena y Arai el próximo 16 de marzo.

En el segundo partido, Erika y Frida han tenido menos dificultades para apear del torneo a Lur y Maialen, ya que han ganado en dos sets 15-14 y 15-10. Sus rivales en la pelea por acceder a la gran final del 23 de marzo serán Elaia-Eneritz el próximo lunes.

Euskotren Winter Series Mujeres deportistas Cesta punta

