Sei bikote arituko dira 2026ko Euskotren Women Winter Seriesen, martxoaren 2tik 23ra bitartean
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz eta Helena-Arai izango dira txapelketako laugarren ekitaldian, Durangon. Halaber, Ezkurdi Jai Alai Master Seriesen, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala eta Urreisti-Lekerika arituko dira txapelen bila.
Sei bikote arituko dira, txapelen bila, 2026ko Euskotren Women Winter Seriesen, martxoaren 2tik aurrera, alegia, hurrengo astelehenean hasita, Ezkurdi pilotalekuan, Durangon. Txapelketa asteartean aurkeztu dute Bizkaiko udalerri horretan, eta finala martxoaren 23rako dago aurreikusita. Laugarren ekitaldian, bikote hauek izango dira: Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz eta Helena-Arai. Halaber, martxoaren 9tik aurrera, Durangon ere, Ezkurdi Jai Alai Master Series txapelketa jokatuko dute, eta lau bikote hauek izango dira bertan: Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala eta Urreisti-Lekerika.
Hala, Euskotren Winter Seriesen, aurreko ekitaldiekin alderatuta, bi bikote gehiago lehiatuko dira, eta final laurdenetako eta finalerdietako kanporaketak izango dira, finala jokatu aurretik. 2025-2026ko Jai Alai Ligako bigarren txapelketa, arestian esan bezala, martxoaren 2an hasiko da, eta final laurdenetako neurketak izango dira jokoan egun horretan: Maitek eta Oaiak Ihar eta Maia izango dituzte aurkari, eta Erika eta Frida eta Lur-Maialen bikoteak arituko dira nor baino nor gehiago.
Hurrengo astelehenean, hilaren 9an, finalerdiak hasiko dira: Elaia-Eneritz bikoteak Erika-Frida edo Lur-Maialen izango du aurkari. Eta hilaren 16an, Helena-Arai Euskotren Winter Serieseko egungo txapeldunak lehian hasiko dira, Maite-Oaia edo Ihart-Maia bikoteen aurka.
Finalerdietako partida horietako irabazleek izango dituzte txapelak jokoan, final handian, martxoaren 23an, astelehenez ere. EITBk, ETB1en eta kirolakeitbeitb.eus-en bidez, astelehen gauetan, finalerdiak eta final handia emango ditu, martxoaren 9an, 16an eta 23an.
Ezkurdi Jai Alai Master Series
Horrez gain, hilaren 9an, 16an eta 23an, Ezkurdi Jai Alai Master Series txapelketa ere izango da jokoan; orain, puntistak bikoteka arituko dira horretan, ez banaka. Jai Alai Ligako seigarren proban, bikote hauek arituko dira: Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala eta Urreisti-Lekerika. Nabarmentzeko modukoa da Atainek, Gorka Mugartegik, debuta egingo duela Ligako pilotari titular bezala, eta, halaber, Manci lehiara bueltatuko dela; azken hori abenduan lesionatu zen, Eusko Label Winter Series jokatzen ari zirenean.
Lehenengo finalaurrekoan, martxoaren 9an, Erkiaga eta Atain Laduche-Manci bikotearen aurka arituko dira; bigarrenean, ordea, Olharanek eta Zabalak Urreisti eta Lekerika izango dituzte aurkari. Partida horietako irabazleek jokatuko dute finala, martxoaren 23an. ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek partida guztiak emango ditu.
2026ko Euskotren Jai Alai Winter Serieseko egutegia
Final laurdenak
Martxoaren 2an
Maite-Oaia vs Ihart-Maia
Erika-Frida vs Lur-Maialen
Finalerdiak
Martxoaren 9an
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida edo Lur-Maialen
Martxoaren 16an
Helena-Arai vs Maite-Oaia edo Ihart-Maia
Finala: martxoaren 23an
2026ko Ezkurdi Jai Alai Master Serieseko egutegia
Finalerdiak
Martxoaren 9an
Erkiaga-Atain vs Laduche-Manci
Martxoaren 16an
Olharan-Zabala vs Urreisti-Lekerika
Finala: martxoaren 23an
Zure interesekoa izan daiteke
Euskotren Winter Seriesen laugarren edizioan final-laurdenetako kanporaketa izango da
Gainera, aurten sei bikote izango dira lehian, aurreko edizioetan lau izan direnean. Txapelketa lau astelehenetan jarraian jokatuko da, martxoaren 2an hasi eta 23an bukatu.
Helena eta Arai Euskotren Winter Serieseko txapeldunen biharamun polita
Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi dira 2025eko Euskotren Winter Serieseko txapeldunak. Finala nola bizi izan zuten eta biharamunean nola sentitzen diren kontatu digute.
Helenak eta Araik jantzi dituzte 2025eko Euskotren Winter Serieseko txapelak
Finalean, Ezkurdin, Elaia eta Oaia menderatu zituzten, astelehen gauean, bi jokotan, 15-8 eta 15-4. Banakako Seriesen, Aritz Erkiaga da txapelduna; finalean, Johani gailendu zitzaion, hiru joko izan zituen partidan.
Helena eta Arai, 2025eko Euskotren Winter Serieseko txapeldunak
Durangoko aurrelariak eta Markina-Xemeingo atzelariak Elaia Gogenola eta Oaia Otaño mendean hartu dituzte, finalean, bi jokotan, 15-8 eta 15-4, eta, ondorioz, txapelak janztea lortu dute. Banakako Seriesen, Aritz Erkiagak erdietsi du titulua, Johan Sorozabal menderatuta.
Helena Barrenetxearen tanto ederra!
Durangarrak Euskotren Women Winter Serieseko finala irabazi du Arai Lejardirekin batera, partida biribila eginda. Bi setetan gailendu zaizkie Elaia Gogenola eta Oaia Otañori.
Helena eta Arai: ''Aurkariak urduri egon dira eta nahiko erraz irabazi ditugu bi setak''
Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi dira Euskotren Women Winter Series txapelketako irabazleak, finalean Elaia Gogenola eta Oaia Otaño mendean hartuta.
Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
Helena Barrenetxeak eta Arai Lejardik irabazi dute Euskotren Women Winter Series txapelketa. Finalean Elaia Gogenola eta Oaia Otaño menderatu dituzte, erraz, bi setetan.
Helena-Arai vs Elaia-Oaia, Euskotren Winter Serieseko final handia, gaur eitb.eus-en eta ETB1en
Era berean, Johan Sorozabalek eta Aritz Erkiagak Banakako Seriesen finala jokatuko dute, Bi neurketak ETB1en eta eitb.eus-en izango dira ikusgai, 22:15ean.
2025eko Euskotren Winter Serieseko bigarren finalaurrekoko hiru tanto onenak
2025eko Euskotren Winter Serieseko lehen finalerdiko hiru tantorik onenak Frida Watkinsek, Ihart Arakistainek eta Elaia Gogenolak egin dituzte.