Seis parejas buscarán las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, del 2 al 23 de marzo

Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai son las parejas que van a participar en la cuarta edición del campeonato, que tendrá lugar en Durango. En paralelo, en el Ezkurdi Jai Alai Master Series, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.
El Euskotren Winter Series vivirá su gran final el 23 de marzo.
El Euskotren Women Winter Series da comienzo el 2 de marzo, lunes. Foto: Eraman!
J. E. R. | EITB

Seis parejas van a luchar por las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, desde el 2 de marzo, es decir, a partir del próximo lunes, en el frontón Ezkurdi, de Durango. El campeonato, cuya final tendrá lugar el 23 de marzo, ha sido presentado este jueves en la localidad vizcaína, y va a contar, en su cuarta edición, con la participación de las siguientes parejas: Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai. En paralelo, desde el día 9, también en Durango, se va a disputar el Ezkurdi Jai Alai Master Series, donde Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.

Así las cosas, el Euskotren Winter Series gana dos parejas, con respecto a sus anteriores ediciones, y pasa a seis, con eliminatorias de cuartos de final y de semifinales, antes de la final. La segunda competición de la Jai Alai League de 2025-2026 comenzará, como ha quedado dicho, el 2 de marzo, con los partidos que disputarán Maite-Oaia ante Ihart-Maia, y Erika-Frida frente a Lur-Maialen. Son las dos eliminatorias de cuartos de final.

Una semana después, el día 9, empezarán las semifinales. Elaia-Eneritz entrarán en competición, y tendrán como rivales, en la primera de ellas, a Erika-Frida o a Lur-Maialen. Ya el día 16, en la segunda semifinal, las actuales campeonas del Euskotren Winter Series, Helena-Arai, jugarán ante Maite-Oaia o Ihart-Maia.

Las ganadoras de esos partidos de semifinales se jugarán las txapelas el lunes 23 de marzo, en la gran final. EITB, a través de ETB1 y kirolakeitb.eus, emitirá, en las noches de los lunes, las semifinales del 9 y del 16 y la final del día 23.

Ezkurdi Jai Alai Master Series

Además, los días 9, 16 y 23 va a estar en juego el Ezkurdi Jai Alai Master Series, que, en esta ocasión, se disputa en parejas, y es la sexta prueba puntuable para la Jai Alai League. Están programadas las siguientes parejas: Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika; destaca el debut de Atain, Gorka Mugartegi, como titular de la Liga, y la vuelta de Manci, que se lesionó en plena disputa del Eusko Label Winter Series, en diciembre.

En la primera semifinal, el día 9, Erkiaga y Atain jugarán contra Laduche y Manci; en la segunda, Olharan-Zabala tendrán como rivales a Urreisti-Lekerika. Los ganadores de cada uno de esos partidos disputarán la final, el 23 de marzo. Todos los partidos van a ser emitidos por ETB1 y kirolakeitb.eus.

Calendario del Euskotren Jai Alai Winter Series de 2026

Cuartos de final

2 de marzo

Maite-Oaia vs. Ihart-Maia

Erika-Frida vs. Lur-Maialen

Semifinales

9 de marzo

Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida o Lur-Maialen

16 de marzo

Helena-Arai vs. Maite-Oaia o Ihart-Maia

Final: 23 de marzo

Calendario del Ezkurdi Jai Alai Master Series de 2026

Semifinales

9 de marzo

Erkiaga-Atain vs. Laduche-Manci

16 de marzo

Olharan-Zabala vs. Urreisti-Lekerika

Final: 23 de marzo

