Seis parejas buscarán las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, del 2 al 23 de marzo
Seis parejas van a luchar por las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, desde el 2 de marzo, es decir, a partir del próximo lunes, en el frontón Ezkurdi, de Durango. El campeonato, cuya final tendrá lugar el 23 de marzo, ha sido presentado este jueves en la localidad vizcaína, y va a contar, en su cuarta edición, con la participación de las siguientes parejas: Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai. En paralelo, desde el día 9, también en Durango, se va a disputar el Ezkurdi Jai Alai Master Series, donde Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.
Así las cosas, el Euskotren Winter Series gana dos parejas, con respecto a sus anteriores ediciones, y pasa a seis, con eliminatorias de cuartos de final y de semifinales, antes de la final. La segunda competición de la Jai Alai League de 2025-2026 comenzará, como ha quedado dicho, el 2 de marzo, con los partidos que disputarán Maite-Oaia ante Ihart-Maia, y Erika-Frida frente a Lur-Maialen. Son las dos eliminatorias de cuartos de final.
Una semana después, el día 9, empezarán las semifinales. Elaia-Eneritz entrarán en competición, y tendrán como rivales, en la primera de ellas, a Erika-Frida o a Lur-Maialen. Ya el día 16, en la segunda semifinal, las actuales campeonas del Euskotren Winter Series, Helena-Arai, jugarán ante Maite-Oaia o Ihart-Maia.
Las ganadoras de esos partidos de semifinales se jugarán las txapelas el lunes 23 de marzo, en la gran final. EITB, a través de ETB1 y kirolakeitb.eus, emitirá, en las noches de los lunes, las semifinales del 9 y del 16 y la final del día 23.
Ezkurdi Jai Alai Master Series
Además, los días 9, 16 y 23 va a estar en juego el Ezkurdi Jai Alai Master Series, que, en esta ocasión, se disputa en parejas, y es la sexta prueba puntuable para la Jai Alai League. Están programadas las siguientes parejas: Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika; destaca el debut de Atain, Gorka Mugartegi, como titular de la Liga, y la vuelta de Manci, que se lesionó en plena disputa del Eusko Label Winter Series, en diciembre.
En la primera semifinal, el día 9, Erkiaga y Atain jugarán contra Laduche y Manci; en la segunda, Olharan-Zabala tendrán como rivales a Urreisti-Lekerika. Los ganadores de cada uno de esos partidos disputarán la final, el 23 de marzo. Todos los partidos van a ser emitidos por ETB1 y kirolakeitb.eus.
Calendario del Euskotren Jai Alai Winter Series de 2026
Cuartos de final
2 de marzo
Maite-Oaia vs. Ihart-Maia
Erika-Frida vs. Lur-Maialen
Semifinales
9 de marzo
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida o Lur-Maialen
16 de marzo
Helena-Arai vs. Maite-Oaia o Ihart-Maia
Final: 23 de marzo
Calendario del Ezkurdi Jai Alai Master Series de 2026
Semifinales
9 de marzo
Erkiaga-Atain vs. Laduche-Manci
16 de marzo
Olharan-Zabala vs. Urreisti-Lekerika
Final: 23 de marzo
Habrá eliminatoria de cuartos de final en la cuarta edición del Euskotren Winter Series
Además, este año competirán seis parejas, cuando en ediciones anteriores han sido cuatro. El campeonato se disputará en cuatro lunes consecutivos, comenzando el 2 de marzo y finalizando el 23.
Helena y Arai lucen con orgullo sus txapelas del Euskotren Winter Series
La delantera de Durango y la zaguera de Markina-Xemein han estado con EITB, en el Ezkurdi, donde se hicieron con el título, horas después de adjudicarse el triunfo en el Euskotren Winter Series de 2025. Nos han contado cómo vivieron la final, y qué sienten ahora, ya como campeonas.
Helena y Arai, campeonas del Euskotren Winter Series de 2025
La delantera de Durango y la zaguera de Markina-Xemein han conseguido calarse las txapelas al ganar en la final, en dos sets, a Elaia Gogenola y a Oaia Otaño, por 15-8 y 15-4. En el Banakako Series, Aritz Erkiaga ha logrado el título, ante Johan Sorozabal.
¡Gran tanto de Helena Barrenetxea!
La durangarra ha ganado la final del Euskotren Women Winter Series junto con Arai Lejardi. Ambas han superado con total autoridad a Elaia Gogenola y Oaia Otaño en dos sets.
Helena y Arai: ''Ellas han estado nerviosas y hemos ganado los dos sets con bastante facilidad''
(Original en euskera). Helena Barrenetxea y Arai Lejardi son las campeonas del Euskotren Women Winter Series tras vencer en la final a Elaia Gogenola y Oaia Otaño en dos sets.
El último tanto de la final y el reparto de txapelas
Helena Barrenetxea y Arai Lejardi son las nuevas campeonas del Euskotren Women Winter Series. Las bizkainas han derrotado en la gran final a Elaia Gogenola y Oaia Otaño, con total autoridad, en dos sets.
Helena-Arai vs. Elaia-Oaia, la gran final de las Euskotren Winter Series, hoy en eitb.eus y ETB1
Asimismo, Johan Sorozabal y Aritz Erkiaga disputarán la final individual. Ambos encuentros se podrán ver en eitb.eus y ETB1 a partir de las 22:15 horas.
Los tres mejores tantos de la segunda semifinal del Euskotren Winter Series de 2025
Frida Watkins, Ihart Arakistain y Elaia Gogenola han realizado los mejores tantos de la segunda semifinal del Euskotren Winter Series de 2025.
Elaia y Oaia eliminan a Ihart y Frida en el Euskotren Winter Series y jugarán la gran final
Las ganadoras de la segunda semifinal del campeonato obtuvieron la victoria en tres sets. En el Banakako Series, Johan Sorozabal derrotó a Jean Olharan, y también se adjudicó el billete para la final.