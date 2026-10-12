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Los bonos para todo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se ponen a la venta este martes

Las y los aficionados podrán comprarlos online desde las 12:00 horas del martes, 13 de octubre. Las entradas para cada jornada estarán disponibles desde las 12:00 horas del martes 20 de octubre.
Zaleak Winter Series
El Eusko Label Winter Series siempre llena las gradas del Jai Alai de Gernika. Foto: Eraman!
Euskaraz irakurri: Noiz izango dira salgai 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bonuak eta sarrerak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los bonos para presenciar en el Jai Alai de Gernika todo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se ponen a la venta este martes, 13 de octubre, a las 12:00 horas. Los y las aficionadas que quieran hacerse con uno deberán acceder a la página web de Eraman!, donde podrán comprarlos.

¿Cuándo se ponen a la venta los bonos del Winter Series?

El martes 13 de octubre, a las 12:00 horas.

¿Dónde comprar los bonos del Winter Series?

En la página web de Eraman!, aquí.

¿Cuándo se podrán comprar entradas para cada jornada?

Saldrán a la venta una semana después, el martes 20 de octubre, también a las 12:00 horas, en la misma página web.

El campeonato va a comenzar el lunes 26 de octubre, con una jornada de dos partidos: en ese día, Urreisti y Atain jugarán contra Goitia y Oyhenard, y Erkiaga y Salegi se enfrentarán a Goixerri y Lekerika.

Consulta en kirolakeitb.eus las parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, todas las novedades y los grupos de la sexta edición del Winter Series, y el calendario del Winter Series.

Cesta punta Pelota Jai Alai League Eusko Label Winter Series

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