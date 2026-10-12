Los bonos para todo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se ponen a la venta este martes
Los bonos para presenciar en el Jai Alai de Gernika todo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se ponen a la venta este martes, 13 de octubre, a las 12:00 horas. Los y las aficionadas que quieran hacerse con uno deberán acceder a la página web de Eraman!, donde podrán comprarlos.
¿Cuándo se ponen a la venta los bonos del Winter Series?
El martes 13 de octubre, a las 12:00 horas.
¿Dónde comprar los bonos del Winter Series?
En la página web de Eraman!, aquí.
¿Cuándo se podrán comprar entradas para cada jornada?
Saldrán a la venta una semana después, el martes 20 de octubre, también a las 12:00 horas, en la misma página web.
El campeonato va a comenzar el lunes 26 de octubre, con una jornada de dos partidos: en ese día, Urreisti y Atain jugarán contra Goitia y Oyhenard, y Erkiaga y Salegi se enfrentarán a Goixerri y Lekerika.
Consulta en kirolakeitb.eus las parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, todas las novedades y los grupos de la sexta edición del Winter Series, y el calendario del Winter Series.