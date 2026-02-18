Cesta punta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Victorias de Laduche-Basque y Goitia-Lekerika en la Biscayne Cup

Biscayne Cup 2026, lehen jardunaldia
18:00 - 20:00
Juegan la Biscayne Cup en Miami
Euskaraz irakurri: Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika nagusi, Biscayne Cupeko lehen partidatan
author image

EITB

Última actualización

Laduche y Basque se han impuesto a Urreisti e Ibarluzea en la Biscayne Cup de Miami, mientras que Goitia y Lekerika han ganado a Zulaika y Ubilla. En este vídeo, se pueden ver los resúmenes de ambos encuentros.

Cesta punta Jai Alai League Biscayne Cup Ludovic Laduche Thibault Basque Alex Goitia Unai Lekerika

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X