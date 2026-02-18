Victorias de Laduche-Basque y Goitia-Lekerika en la Biscayne Cup
Laduche y Basque se han impuesto a Urreisti e Ibarluzea en la Biscayne Cup de Miami, mientras que Goitia y Lekerika han ganado a Zulaika y Ubilla. En este vídeo, se pueden ver los resúmenes de ambos encuentros.
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.
Puntistas, rumbo a Miami para participar en la Byscaine Cup
Recién finalizado el Eusko Label Winter Series, los puntistas tienen otro reto al otro lado del Atlántico. Desde el martes y hasta el sábado seis parejas competirán en la Byscaine Cup que este año tendrá categoría Grand Slam. Los vencedores del Winter Series, Johan y Basque, formarán pareja con Gorka y Laduche, respectivamente.
Las mejores jugadas de la final del Eusko Label Winter Series
La victoria de Johan Sorozabal y Thibault Basque cerró el Eusko Lanbel Winter Series 2025-2026, el 15 de febrero, en Gernika. Alex Goitia y Unai Lekerika fueron derrotados por los de Iparralde en una apretada final.
Gran ambiente en la final del Eusko Label Winter Series
Numerosos aficionados y aficionadas a la cesta han disfrutado de la final antes, durante y después del partido.
El tanto que ha dado las txapelas del Winter Series a Johan y Basque
Johan y Basque se han proclamado campeones del Winter Series 2025-2026. Ha sido una final muy disputada, y el fallo de Goitia en el último tanto les ha dado las txapelas a los de Iparralde.
Basque: "Todo el mundo quiere ganar el Winter Series y estoy muy orgulloso"
Johan y Basque se han mostrado muy contestos con la victoria y han querido dedicar las txapelas a sus seres queridos, con mención especial para Barandika.
En directo, la final del Winter Series 2025-2026: Johan-Basque vs. Goitia-Lekerika
Sigue en directo la final de la edición 2025-2026 de las Eusko Label Winter Series, este domingo, 15 de febrero, a partir de las 11:30, desde el Jai Alai de Gernika.
Barandika: "Veremos una final potente"
Xabier Barandika logró el pase a la gran final de Winter Series pero, tras lesionarse en semifinales, no podrá disputar el partido más importante. ¿Cómo ve el puntista de Gernika la final?