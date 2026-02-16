AEB
Puntistak Miamira bidean dira, Byscaine Cup torneoan parte hartzeko

18:00 - 20:00
Puntistak aireportuan. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Winter Series bukatu berritan, puntistek beste erronka bat dute Atlantikoaren beste aldean. Asteartean hasi eta larunbatera bitarte sei bikote aurten Grand Slam kategoria izango duen Byscaine Cup torneoan arituko dira. Johan eta Basque Winter Serieseko garaileek Gorkarekin eta Laduchekin osatuko dituzte bikoteak.

Ludovic Laduche Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Ion Ibarluzea Unai Lekerika Pilota Zesta-punta Thibault Basque Alex Goitia

