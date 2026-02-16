EE. UU.
Puntistas, rumbo a Miami para participar en la Byscaine Cup

18:00 - 20:00
Puntistas en el aeropuerto. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Puntistak Miamira bidean dira, Byscaine Cup torneoan parte hartzeko
EITB

Última actualización

Recién finalizado el Eusko Label Winter Series, los puntistas tienen otro reto al otro lado del Atlántico. Desde el martes y hasta el sábado seis parejas competirán en la Byscaine Cup que este año tendrá categoría Grand Slam. Los vencedores del Winter Series, Johan y Basque, formarán pareja con Gorka y Laduche, respectivamente.

Ludovic Laduche Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Ion Ibarluzea Unai Lekerika Pelota Cesta punta Thibault Basque Alex Goitia

