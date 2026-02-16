Puntistas, rumbo a Miami para participar en la Byscaine Cup
Recién finalizado el Eusko Label Winter Series, los puntistas tienen otro reto al otro lado del Atlántico. Desde el martes y hasta el sábado seis parejas competirán en la Byscaine Cup que este año tendrá categoría Grand Slam. Los vencedores del Winter Series, Johan y Basque, formarán pareja con Gorka y Laduche, respectivamente.
Las mejores jugadas de la final del Eusko Label Winter Series
La victoria de Johan Sorozabal y Thibault Basque cerró el Eusko Lanbel Winter Series 2025-2026, el 15 de febrero, en Gernika. Alex Goitia y Unai Lekerika fueron derrotados por los de Iparralde en una apretada final.
Gran ambiente en la final del Eusko Label Winter Series
Numerosos aficionados y aficionadas a la cesta han disfrutado de la final antes, durante y después del partido.
El tanto que ha dado las txapelas del Winter Series a Johan y Basque
Johan y Basque se han proclamado campeones del Winter Series 2025-2026. Ha sido una final muy disputada, y el fallo de Goitia en el último tanto les ha dado las txapelas a los de Iparralde.
Basque: "Todo el mundo quiere ganar el Winter Series y estoy muy orgulloso"
Johan y Basque se han mostrado muy contestos con la victoria y han querido dedicar las txapelas a sus seres queridos, con mención especial para Barandika.
En directo, la final del Winter Series 2025-2026: Johan-Basque vs. Goitia-Lekerika
Sigue en directo la final de la edición 2025-2026 de las Eusko Label Winter Series, este domingo, 15 de febrero, a partir de las 11:30, desde el Jai Alai de Gernika.
Barandika: "Veremos una final potente"
Xabier Barandika logró el pase a la gran final de Winter Series pero, tras lesionarse en semifinales, no podrá disputar el partido más importante. ¿Cómo ve el puntista de Gernika la final?
Alex Goitia: "Tenemos que luchar por la txapela y nos tenemos que ir a casa con ella"
Alex Goitia y Unai Lekerikabeaskoa se enfrentarán a Thibault Basque y Johan Sorozabal en la final del Eusko Label Winter Series 2025-2026, el domingo 15 de febrero. A las puertas del partido, hemos estado con la pareja vizcaína y nos han explicado que estar en la final es “fruto del trabajo realizado”, y ambos se han mostrado con ganas de llevarse la txapela a casa.
Los últimos tantos de Imanol López en el frontón Jai Alai de Gernika
Imanol se despidió ayer del frontón Jai Alai, los aficionados que se congregaron en Gernika le rindieron un sentido homenaje, y el zaguero de Zumaia no se quedó atrás. Sin victoria, pero nos regaló tantos espectaculares como estos.
El frontón Jai Alai de Gernika se despide del gran 'Mariscal', Imanol López
El zaguero de Zumaia ha remarcado que ha estado "más tranquilo de lo que pensaba". No obstante, ha reconocido que "el día ha sido un poco raro". "Estoy muy agradecido, empecé en Gernika y he terminado aquí, es muy bonito", ha subrayado.