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Zabala e Iztueta, a semifinales del Masters CaixaBank (15-22)

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Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)
18:00 - 20:00
Zabala e Iztueta, estarán en semifinales del Masters CaixaBank.
Euskaraz irakurri: Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)
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Zabala e Iztueta suman su cuarto punto tras derrotar a Artola y Rezusta (15-22) y, por tanto, se clasifican para semifinales en el Masters CixaBank.

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Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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