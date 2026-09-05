TRAGEDIA
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Minuto de silencio en el frontón de Lekeitio para rendir homenaje al joven fallecido

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Minutuko isilunea egin dute Lekeitioko pilotalekuan
18:00 - 20:00
Minuto de silencio en el frontón de Lekeitio
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Última actualización

La noticia del joven fallecido en Antzarras ha llegado al frontón con el partido en juego y ha sido entonces cuando se ha comunicado a los aficionados que se encontraban en la grada, que durante el primer descanso largo han guardado un minuto de silencio por el incidente.

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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