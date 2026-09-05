Minuto de silencio en el frontón de Lekeitio para rendir homenaje al joven fallecido
La noticia del joven fallecido en Antzarras ha llegado al frontón con el partido en juego y ha sido entonces cuando se ha comunicado a los aficionados que se encontraban en la grada, que durante el primer descanso largo han guardado un minuto de silencio por el incidente.
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Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)
El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.
Elordi y Mariezkurrena disputarán la semifinal del Masters CaixaBank tras derrotar con holgura a Laso y Martija (22-10)
Aitor Elordi y Jon Mariezkurrena han logrado el pase a las semifinales del Masters CaixaBank tras imponerse cómodamente a Unai Laso y Julen Martija en el partido que han disputado este viernes en el frontón de Lekeitio (22-10).
Darío lucirá de rojo y Altuna disputará la previa, en el Torneo San Mateo
Hoy se ha presentado en Logroño el Torneo San Mateo de pelota. Se disputará entre el 18 y el 27 de septiembre. En la previa, en el grupo A, se medirán Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta, y Artola-Albisu, Larrazabal-Iztueta. En el grupo B, Laso-Landa, Dario-Zabaleta y Ezkurdia-Martija, Altuna-Bikuña.
Tercer punto para Artola y Rezusta (22-20)
Artola y Rezusta han ganado 22-20 a Larrazabal y Zabaleta para sumar su tercer punto en el Masters CaixaBank.
Laso e Iztueta se proclaman campeones de la Aste Nagusia de Bilbao
Laso e Iztueta se han proclamado campeones del torneo de la Aste Nagusia de Bilbao 2026 tras derrotar en la final a Elordi y Zabaleta por 11-22 Desde el principio han mandado en el marcador y, aunque los rojos han conseguido acercarse, los azules han dominado los tantos finales.
Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Etxeberria e Imaz ganan ante Laso y Martija, 18-22, y ponen aún más emoción al Masters CaixaBank
Peio Etxeberria ha jugado en sustitución de Altuna III, en Zarautz; el navarro e Imaz han sumado el primer punto para su pareja, en tanto que Laso y Martija continúan con dos puntos.
Elordi y Mariezkurrena II superan con claridad a Ezkurdia y Albisu, en el Masters CaixaBank (8-22)
La pareja azul ha sido muy superior desde el inicio, en el partido que se ha jugado en Elizondo este viernes por la noche, y, de esta manera, obtiene su tercer punto en el campeonato; Ezkurdia y Albisu, por su parte, continúan con un punto, en la clasificación.
Laso-Martija vencen en Zarautz ante Artola-Rezusta (20-22)
Laso y Martija han ganado 20-22 a Artola y Rezusta en la cuarta jornada del Caixabank Masters disputada en Zarautz. Tras la segunda victoria del torneo, la pareja se ha hecho con el segundo puesto de la clasificación.