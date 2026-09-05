MASTERS CAIXABANK
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Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

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Ander Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta ALbisul lortu dute garaipena
18:00 - 20:00
Ander Imaz, camino de los vestuarios.
Euskaraz irakurri: Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)
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Última actualización

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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