Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14

Es lo que el pelotari riojano le ha contestado a su padre, que es, a su vez, su botillero, cuando este le ha insistido en que cambie de estrategia en el partido que le ha enfrentado a Joseba Ezkurdia en Alsasua. Zabala se ha impuesto finalmente por 12-22 y se ha clasificado para las semifinales del torneo del Cuatro y Medio de San Fermín.