Torneo San Fermín
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Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14

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Peio Etxebarria eta Zabaleta San Fermin Txapelketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak eta Zabaletak 22-14 irabazi diete Larrazabal eta Albisuri
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KIROLAK EITB

Última actualización

Etxeberria ha destacado la dificultad del partido: “Ha sido un duro encuentro y hemos sabido estar ahí”.

Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano Iker Larrazabal Pelota a mano Jon Ander Albisu Peio Etxeberria Pelota

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