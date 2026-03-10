Las pelotaris que disputan la Emakume Master Cup vestirán su propia marca de ropa deportiva

Las pelotaris que disputan la Emakume Master Cup de la temporada de 2026 van a vestir una marca deportiva creada específicamente para ellas, que se llama “Andrazko”, según ha informado el propio circuito este martes. La principal novedad de esta marca es el patrón específico de los nuevos pantalones que utilizarán las pelotaris; los pantalones serán estrenados en la final del Campeonato de Parejas, el 22 de marzo, en el Astelena, en Eibar.

Tal y como ha destacado la Emakume Master Cup, “Kirolak Bat ha fabricado estas prendas realizando el diseño al gusto de las pelotaris que disputan los campeonatos de referencia de pelota a mano femenina, para que estas nuevas prendas se adapten al máximo a las necesidades de las deportistas y se sientan más cómodas que nunca en la cancha. Estos nuevos pantalones serán producidos íntegramente en Euskal Herria, con tejidos totalmente locales”.