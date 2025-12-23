Presentación
Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
Presentación del campeonato de parejas. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Emakume Master Cup binakako txapelketaren aurkezpena 2026

Última actualización

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

Mujeres deportistas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

