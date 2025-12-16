Amaia Aldaik eta Enara Gamindek igandean izango dute jokoan Lau t’erdiko txapela
Txapelketako final handia asteartean aurkeztu dute; Gernikan jokatuko dute, Santanapen, 12:00etatik aurrera eta EITBk, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango du.
Aldaik eta Gamindek jokatuko dute Lau t'erdiko Txapelketako finala
Amaia Aldaik 22-11 irabazi dio Olatz Arrizabalagari lehen finalerdian. Bigarrenean, Enara Gamindek 14-22 garaitu du Goiuri Zabaleta.
Etxegarai eta Gaminde, Hiru Hiriburuak txapelketako garaileak
Madalen Etxegarai eta Enara Gaminde nagusitu dira 2025eko Hiru Hiriburuak txapelketako finalean. Partida zirraragarrian, 17-22 garaitu dituzte Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal, markagailuari buelta emanez.
Goiuri Zabaleta, 3Hko finalista: ''Ez dago faborito garbirik; ez dago partidua hautsiko duen faktorerik''
Zabaleta-Mendizabal eta Etxegarai-Gaminde bikoteek jokatuko dute Hiru Hiriburuak torneoko finala, igandean, Donostiako Atano Hirugarrena pilotalekuan. Pilotariek final irekia izango dela uste dute.
Emakume Master Cupen Lau t'erdiko txapelketa ostiral honetan hasiko da
Goiuri Zabaleta egungo txapelduna da aurtengo faborito nagusia, baina lehia bizia aurreikusi dute antolatzaileek. Ataunen hasiko da, ostiral honetan; finalaurrekoak abenduaren 7an jokatuko dituzte, eta finala, berriz, abenduaren 21ean izango da, Gernikan.
Ibarrolak eta Gamindek Arrizabalaga eta Bergara garaitu dituzte Udako Emakume Master Cupeko Binakako finalean
Aizane Ibarrola eta Enara Gaminde dira 2025eko Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldunak. Uharteko aurrelaria eta Laukizko atzelaria nagusi izan dira Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergararen aurka Bermeoko Artza pilotalekuan jokatutako final handian, 7-22 gailenduta.
Ibarrola eta Gaminde, Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldun
7-22 menderatu dituzte Arrizabalaga eta Bergara, Bermeoko Artza pilotalekuan jokatutako finalean, erakustaldi bikaina emanda.
Udako binakako Master Laboral Kutxa Txapelketako finala aurkeztu dute; igandean izango da
EITBn izango da ikusgai, 12:00etatik aurrera, eitb.eus-en eta ETB1en bidez. Aldaik eta Bergarak Ibarrolaren eta Gaminderen aurka jokatuko dute, Bermeon; Arrate Bergara eta Enara Gaminde izan dira aurkezpenean.
Zortzi bikote lehiatuko dira Emakume Master Cupeko Udako Torneoan, uztailaren 20tik irailaren 28ra artean
Pelntzian hasiko da uztailaren 20an eta finala irailaren 28an jokatuko da Bermeon. Zortzi bikotea ariko dira lehian: A taldean, Aldai-Bergara, Arrizabalaga-Zabala, Ibarrola-Mendizabal eta Zabaleta-Oses; B taldean, Etxegarai-Bertiz, Lopez-Erasun, Uriarte-Gaminde eta Arraiza-Capellan.
Zabaleta eta Erasun gailendu dira San Fermin Torneoan
Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunek irabazi dute San Fermin Torneoa, Laia Salsamendi eta Nora Mendizabal 22-19 menderatuta, Labriten. Finala oso lehiatua eta ikusgarria izan da.