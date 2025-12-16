Emakume Master Cup
Amaia Aldaik eta Enara Gamindek igandean izango dute jokoan Lau t’erdiko txapela

Amaia Aldai eta Enara Gaminde pilotariak.
Txapelketako final handia asteartean aurkeztu dute; Gernikan jokatuko dute, Santanapen, 12:00etatik aurrera eta EITBk, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, zuzenean emango du. 

Esku-pilota Pilota Emakumeen kirola Emakume Master Cup

