Emakume Master Cup
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Amaia Aldai y Enara Gaminde se juegan el domingo la txapela del Cuatro y Medio

Amaia Aldai eta Enara Gaminde pilotariak.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Amaia Aldaik eta Enara Gamindek igandean izango dute jokoan Lau t’erdiko txapela
author image

EITB

Última actualización

La gran final del campeonato, que ha sido presentada este martes, se va a disputar en el Santanape, en Gernika, desde las 12:00 horas; EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, la va a emitir en directo. 

Pelota a mano Pelota Deporte Femenino Emakume Master Cup

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X