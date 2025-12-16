Amaia Aldai y Enara Gaminde se juegan el domingo la txapela del Cuatro y Medio
La gran final del campeonato, que ha sido presentada este martes, se va a disputar en el Santanape, en Gernika, desde las 12:00 horas; EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, la va a emitir en directo.
Te puede interesar
Aldai y Gaminde disputarán la final del torneo del cuatro y medio
Amaia Aldai ha ganado 22-11 a Olatz Arrizabalaga en la primera semifinal. En la segunda, Enara Gaminde se ha impuesto a Goiuri Zabaleta por 14-22.
¡Etxegarai y Gaminde, vencedoras del campeonato Hiru Hiriburuak!
¡Madalen Etxegarai y Enara Gaminde son las campeonas del torneo Hiru Hiriburuak 2025! Han derrotado 17-22 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy emocionante y dando la vuelta al marcador.
Enara Gaminde: ''Si tienen buen día será muy difícil ganarles, a ver si nosotras también estamos al 100%''
Zabaleta-Mendizabal y Etxegarai-Gaminde disputarán la final del torneo Hiru Hiriburuak, el domingo, en el frontón Atano Tercero de Donostia. Los pelotaris confían en que sea una final abierta.
El viernes arranca el Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup
La vigente campeona Goiuri Zabaleta parte como pricipal favorita, pero sus rivales no se lo pondrán nada fácil. El campeonato comienza este viernes en Ataun; la semifinal será el 7 de diciembre en Basauri, y la final, el 21 de diciembre, en Gernika.
Ibarrola y Gaminde ganan a Arrizabalaga y Bergara en la final del Parejas de la Emakume Master Cup de verano
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde son las campeonas de Parejas de la Emakume Master Cup de Verano 2025. La delantera de Huarte y la zaguera de Laukiz han dominado con mucha superioridad la gran final disputada ante Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara al imponerse por 7 a 22.
Ibarrola y Gaminde, campeonas del Parejas Emakume Master Cup de Verano
La navarra Aizane Ibarrola y la vizcaina Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Campeonato de Parejas del Emakume Master Cup de Verano, tras derrotar por 7-22 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, en la final disputada en el frontón Hartza de Bermeo.
Presentada la final del Campeonato de Verano de Parejas Master Laboral Kutxa, que se jugará el domingo
EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, la va a ofrecer en directo, desde las 12:00 horas. Pugnarán por la txapelas, en Bermeo, Aldai-Bergara e Ibarrola-Gaminde; Arrate Bergara y Enara Gaminde han estado en la presentación.
Ocho parejas en el Torneo de Verano de la Emakume Master Cup, entre el 20 de julio y el 28 de septiembre
Comenzará el 20 de julio en Plentzia y inalizará el 28 de septiembre en Bermeo. En el grupo A estarán: Aldai-Bergara, Arrizabalaga-Zabala, Ibarrola-Mendizabal y Zabaleta-Osés. El grupo B lo conformarán: Etxegarai-Bertiz, López-Erasun, Uriarte-Gaminde y Arraiza-Capellán.
Zabaleta y Erasun triunfan en el Torneo San Fermín
Goiuri Zabaleta e Itxaso Erasun se han proclamado campeonas del Torneo San Fermín al imponerse por 22-19 a Laia Salsamendi y Nora Mendizabal en una emocionate y disputada gran final.