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El campeón Manomanista Darío Gómez no estará en el Campeonato de Parejas
Euskaraz irakurri: Dario Gomez Buruz Buruko txapelduna ez da Binakako Txapelketan izango
El Campeonato de Parejas ha sido presentado este martes, y comienza el viernes, en Bilbao, en el Deportivo. La final tendrá lugar el próximo 21 de marzo, en el Navarra Arena. Darío Gómez ha sido incluido en el campeonato de la Serie B.
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