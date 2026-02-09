Binakako Txapelketa
Playoffetako postuak argituko ditu azken jardunaldiak

Jon-Mariezkurrena-lesion-mano-parejas
18:00 - 20:00
Jon Mariezkurrenak arazoak ditu eskuin eskuan. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jon Mariezkurrenak agian agur esan dio txapelketari, ostiralean eskuin eskuko kailua lehertu ostean. Elordi eta Zabaleta sailkatuta daude, eta Altuna-Ezkurdia bikoteak ere helburua lortu du, eta bi aurrelariek laugarren postua esku eskura dute.

Iosu Eskirozek Jon Mariezkurrena ordezkatuko du larunbat honetan Donostian, Binakako Txapelketan
Jose Javier Zabaleta Javi Zabala Joseba Ezkurdia Binakakoa Jokin Altuna Unai Laso Jon Ander Albisu Julen Martija Ander Imaz Pilota Jon Mariezkurrena Iñaki Artola

