Campeonato de Parejas
La última jornada definirá las posiciones de las cuatro parejas clasificadas para el playoff

Jon Mariezkurrena con problemas en su mano derecha. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa esku pilota: Playoffetako postuak argituko ditu azken jardunaldiak
author image

EITB

Última actualización

Jon Mariezkurrena puede haber dicho adiós al campeonato tras abrírsele el callo de su mano derecha el pasado viernes. Elordi y Zabaleta ya están clasificados, y la pareja más mediática, Altuna-Ezkurdia, también ha logrado el objetivo e, incluso, podría ser cuarta.

Iosu Eskiroz sustituirá a Jon Mariezkurrena, con mal de manos, este sábado en Donostia en el Campeonato de Parejas
