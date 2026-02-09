Eskirozek Mariezkurrena ordezkatuko du larunbat honetan, Donostian, berriozartarra eskuan min hartuta baitabil
Berriozarreko atzelariak eskuin eskuko kailu bat hautsi zuen iragan ostiraleko partidan, eta zauria sendatzen ari da.
Baikok baieztatu du Jon Mariezkurrenak ez duela asteburu honetan jokatuko eta Iosu Eskirozek ordezkatuko duela Donostiako Atano III. pilotalekuan.
Berriozarreko atzelariak eskuin eskuko ahurrean zeukan kailua bat hautsi zuen iragan ostiralean Zornotzan (Bizkaia) jokatu zuen partidan, eta zauria sendatzen ari da, enpresak gaur ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Bestalde, Iñaki Artola Alegiako aurrelariak hautsitako hatza osatzen jarraitzen du, eta ostiral honetan Peña II.ak hartuko du haren lekua Seguran (Gipuzkoa), Imazekin batera, Zabala-Martijaren aurka jokatzeko.
Ordezkapen horien ondorioz, ostiral honetan, Naiaran (Errrioxa), Serie B txapelketan, Landak Eskiroz ordezkatuko du, eta larunbatean, Donostian, Agirrek Peña II.aren lekua hartuko du. Gainera, Bakaikoak Senarren ordez jokatuko du, Ataungo aurrelariak eskuetan arazoak dituelako.
Playoffetako postuak argituko ditu azken jardunaldiak
Jon Mariezkurrenak agian agur esan dio txapelketari, ostiralean eskuin eskuko kailua lehertu ostean. Elordi eta Zabaleta sailkatuta daude, eta Altuna-Ezkurdia bikoteak ere helburua lortu du, eta bi aurrelariek laugarren postua esku eskura dute.
Lasok eta Albisuk hamabigarren garaipena eskuratu dute, Zabala eta Martija ere menderatuta (22-19)
Lasok eta Albisuk hamabigarren garaipena eskuratu dute Zabala eta Martija menderatuta, Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Emaitza horri esker, gaurko garaileekin batera, Elordi eta Zabaleta finalaurrekoetara sailkatu dira, play-offak jokatu beharrik gabe.
Altunak eta Ezkurdiak play-offetarako txartela eskuratu dute, Jaka eta Iztueta garaituta (22-18)
Altunak eta Ezkurdiak 22-18 garaitu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partidaren hasieran urdinak 2-11 nagusitu diren arren, gorriak markagailua iraultzeko gai izan dira, eta, ondorioz, Artola eta Imaz txapelketatik kanpo geratu dira.
Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua lortu dute bigarren postua sendotzeko (22-18)
Elordik eta Zabaletak 22-18 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrenari, Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partida oso lehiatuta egon da, Mariezkurrenak min hartu duen arte.
Iker Larrazabal, ur-aparretan
Sailkapenaren estuasunak ikusita gaurko puntua oso garrantzitsua da bi bikoteentzat. Aspekoek Baikokoek baino puntu bat gehiago dute. Neurketa horri buruz hitz egiteko Iker Larrazabalekin izan gara.
Beñat Rezustaren muturreko bi egoerak, hilabete gutxitan
Iaz, Ezkurdiarekin batera, Binakako Txapelketan nagusi izan ostean, gainbehera egin du Rezustaren ibilbideak, eta ezin buelta emanda dabil aurten. Zer-nolako sentipenak dituen kontatu du elkarrizketa honetan, aurten bere faboritoak zein diren azaldu du.
Altunak eta Ezkurdiak pauso handia eman dute, Peña eta Imaz garaituta (22-15)
Altunak eta Ezkurdiak bosgarren puntua erdietsi dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Peña eta Imaz garaituta (22-15). Garaipen horri esker, sekulako pausoa eman dute play-offetarako; urdinak, berriz, lau garaipenekin geratu dira.
Laso eta Albisu berriro garaile, Elordi eta Zabaleta menderatuta (17-22)
Lasok eta Albisuk 11. garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 17-22 menderatuta. Gorriak 9-5 aurreratu dira lehen erdian, baina urdinek 11-11ko berdinketa lortu dute gero, eta hortik aurrera nagusi izan dira.
Zabalak eta Martijak mendean hartu dituzte Larrazabal eta Mariezkurrena II.a (22-21)
Zabala eta Martija nagusitu dira Irungo Uranzu frontoian Larrazabalen eta Mariezkurrena II.aren aurka jokatu duten partidan. Zabala ez da sentsazio onekin atera kantxara, frontoi irregularra eta zaila dela iritzita, baina gorriak pozik atera dira partida gorabeheratsuan lortutako emaitzarekin.