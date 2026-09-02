Murua renueva con Aspe para cuatro años más

Ander Murua ha renovado su contrato con Aspe hasta el 2030. El arrasatearra seguirá, por tanto, cuatro años más con la camiseta oficial de la empresa eibarresa.

El pelotari ha señalado que “el debut fue inesperado”, en concreto a los 24 años. Murua ha señalado que “después de un primer año de aclimatación, la segunda temporada ha sido buena”. De hecho, el 2026 ha sido un año prometedor para él, proclamándose Campeón del Parejas y Subcampeón Manomanista de la Serie B.

El de Arrasate está “muy agradecido con la empresa” por esta renovación de cuatro años, alegando que le ha dado “tranquilidad y confianza”. ASPE ha explicado que la “satisfacción es el sentimiento que mejor define la situación de Murua”. El delantero, por su parte, se ha propuesto en los próximos cuatro años “dar lo mejor de mí y jugar el mayor número posible de campeonatos”.